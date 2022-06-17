Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку: небезпечний день, коли рекомендують стримувати емоції

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку: небезпечний день, коли рекомендують стримувати емоції

Небезпечний у всіх сенсах місячний день, протягом якого часто трапляються сварки та конфлікти.

Напруженість, яка згущується в атмосфері, подібно до витоку газу – достатньо однієї іскри, наприклад, у разі натискання на кнопку вимикача, щоб прогримів вибух. Необхідно максимально стримувати негативні емоції, які можуть призвести до воістину непоправних наслідків. Стосовно людей, які провокуватимуть негативні реакції, необхідно виявляти терпіння і милосердя: на них не варто сердитися, їх потрібно пошкодувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 червня для Овнів

День бажано провести на самоті — благо, будній день до цього має в своєму розпорядженні: якщо усамітнення неможливе, постарайтеся якнайменше спілкуватися з оточенням.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 червня для Тельців

Енергію, якою у вас сьогодні буде з лишком, необхідно направити на яке-небудь корисне заняття — наприклад, прибирання в будинку, інакше вона може знайти неприємний для вас вихід на поверхню.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 червня для Близнят

Через властиві вам ніжність і трепетності ви можете розгубитися, зіткнувшись з агресивно налаштованими людьми: не варто вступати з ними в конфронтацію — на полі хамства вони набагато сильніші за вас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 червня для Раків

Сьогодні ваша дім – ваша фортеця: уникнути неприємностей можна буде, сховавшись у рідних стінах та зайнявшись якоюсь приємною справою – у кожного з представників вашого знака вона своя.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 червня для Левів

Присвятіть день енергетиці власного будинку, яка давно потребує очищення: все прибравши і позбавившись від сміття, можна пройтися по кімнатах із запаленою свічкою або оббризкати всі кути свяченою водою.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 червня для Дів

Зірки закликають вас відмовитись від будь-яких фінансових операцій, та й паперові гроші краще в руки взагалі не брати – навіть у супермаркеті необхідно розплатитися карткою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 червня для Терезів

Вам, ставши свідком боротьби добра зі злом, складно буде визначитися, на чиєму боці ви перебуваєте: зло може виявитися привабливішим, а коливання з боку в бік добряче втомлять вас.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 червня для Скорпіонів

Намагайтеся не спілкуватися з незнайомими людьми і не знімати сухавку під час дзвінків із номерів, власники яких вам невідомі: нічого, крім неприємних емоцій, ви від таких контактів не отримаєте.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 червня для Стрільців

Спробуйте упорядкувати думки та ідеї, які у великій кількості рояться у вас у голові: поки вони не вибудовані в систему, ви навряд чи зможете використовувати їх у роботі чи творчості.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 червня для Козорогів

Якщо, перебуваючи у власному будинку, ви відчуваєте занепокоєння, уважно подивіться навколо: можливо, серед речей є предмет, подарований неприємною вам людиною – краще позбутися його.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 червня для Водоліїв

Не варто вірити на слово людям, яких ви погано знаєте: навряд чи вони керуватимуться добрими намірами, найімовірніше, їхня мета – про щось допитатися або схилити до потрібних дій.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 червня для Риб

Енергетика представників вашого знака сьогодні буде прагнути до нуля, тому не варто братися за важливі справи – на їхню реалізацію, навіть якщо йдеться лише про прибирання будинку, у вас не вистачить сил.

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