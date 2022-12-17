Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку: день доброзичливості та добродушності

День, коли в атмосфері панує загальна доброзичливість та благодушність, тому конфліктів та сварок не передбачається.

Хороший і для серйозних починань, хоча не всім захочеться займатися роботою вихідного дня, тому можна справ до справ, які довго відкладалися на потім — наприклад, ремонту квартири або дачі. Ну і, звичайно, час, як і належить неділі, максимально сприятливий для відпочинку – як активного, так і пасивного.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 грудня для Овнів

День вдалий для будь-яких – можливих у вихідний день – фінансових операцій: особливо успішним виявиться шопінг – вдасться придбати все необхідне та ще й за більш ніж вигідною ціною.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 грудня для Тельців

Роботу над втіленням у життя грандіозних професійних планів необхідно розпочинати з планування, а йому не буде на заваді навіть вихідний день: подумайте над стратегією та тактикою досягнення мети.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 грудня для Близнят

Самотнім представникам вашого знака зірки радять сьогодні вийти "в люди" – наприклад, сходити до театру, на концерт чи виставку: велика ймовірність, що там ви зустрінете людину, яка вас зацікавить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 грудня для Раків

День сприятливий для роздумів про те, як ви зможете втілити в життя найзаповітнішу мрію: саме сьогодні вам на думку спаде ідея щодо того, що може серйозно наблизити вас до неї.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 грудня для Левів

У жодній – навіть неоднозначній – ситуації не варто качати права: з пересварки, що виникла в результаті, вам, найімовірніше, не вдасться вийти переможцем, так що не варто витрачати на неї свій час і нерви.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 грудня для Дів

Наводячи лад у робочих документах, ви несподівано для себе виявите кілька незавершених справ, про які давно забули: спрацюйте на випередження – доведіть їх до пуття, поки начальство про них не згадало.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 грудня для Терезів

День ідеально підходить для того, щоб приділити увагу своєму здоров'ю: радикальних заходів воно, на щастя, від вас не вимагатиме, а ось відпочити і розслабитися, погулявши на свіжому повітрі і потім прийнявши ванну, необхідно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 грудня для Скорпіонів

Зірки радять розпочати роботу над проєктом, який обіцяє приголомшливі результати: звичайно, кидатися з місця у кар'єр у вихідний день не варто, але чому б вам не скласти плани роботи?

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 грудня для Стрільців

Навколишні налаштовані до вас доброзичливо, тому конфліктів бути не повинно, якщо тільки ви самі не спровокуєте когось із них нетактовним висловом – краще тримайте язик за зубами.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 грудня для Козорогів

Оскільки успіх сьогодні на вашому боці не тільки у професійному, а й в особистому розумінні, призначте на цей день романтичне побачення: велика ймовірність почути освідчення в коханні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 грудня для Водоліїв

Відповідь на запитання, що вас цікавить – як професійної, так і особистої якості – представники вашого знака можуть отримати… уві сні, головне, не забути, що, власне, ви побачили в "нічному кінотеатрі".

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 грудня для Риб

День небажано проводити на самоті — невідомо, які — меланхолійні — думки спадуть вам на думку в такому разі, тому зберіть навколо себе свою сім'ю, а якщо поки самотні, зателефонуйте друзям.

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