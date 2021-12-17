Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна стати жертвою шахраїв

Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна стати жертвою шахраїв

День, коли велика можливість потрапити під чужий – негативний – вплив і стати жертвою шахраїв.

З великою часткою ймовірності можна потрапити в ситуацію, яка позбавить волі, змусить чинити так, як не хочеться, і, як наслідок, приведе до депресії. Протистояти такому розвитку подій зможуть ті, хто сьогодні залишиться вдома і максимально відмовиться від спілкування з оточенням – благо вихідний день цьому сприяє.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 грудня для Овнів

Не варто приймати близько до серця критику, на яку сьогодні будуть щедрі рідні та близькі люди: їхні слова продиктовані винятково впливом Місяця – вже завтра вони про них забудуть.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 грудня для Тельців

День, незважаючи на вихідний, сприятливий для опрацювання помилок, допущених під час роботи над завершеними проєктами: без цього не можна далі просунутися у професійному плані.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 грудня для Близнят

Незважаючи на вихідний, не дозволяйте собі ледарювати — світила навряд чи поставляться до такого проведення часу з розумінням: займіться домашньою роботою, нестачі в якій ніколи не буває.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 грудня для Раків

Не варто дослухатися до чужої думки, навіть якщо її висловлюватиме шановна вами людина: вона теж може помилитися, тому важливо жити своїм розумом, за що ви згодом будете собі вдячні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 грудня для Левів

Сни, які ви побачите цієї ночі, будуть містити підказку на запитання, яке ви марно ставите собі вже досить довгий час — постарайтеся запам'ятати його до найдрібніших деталей.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 грудня для Дів

Незважаючи на ваше бажання максимально підготуватися до завтрашнього свята, від побутового клопоту краще відмовитися – він забере багато часу, а результат виявиться мінімальним.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 грудня для Терезів

Від спілкування з близькими людьми сьогодні краще відмовитись – будь-яка дрібниця може стати причиною серйозної сварки, вибратися з якої виявиться не так просто, як може здатися на перший погляд.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 грудня для Скорпіонів

Вихідний день можна – і потрібно – присвятити підготовці до роботи над новим проєктом, старт якого можна намітити на понеділок – сьогодні вдасться врахувати всі нюанси, які могли б загальмувати роботу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 грудня для Стрільців

Навіть займаючись вирішенням суто домашніх – господарських – питань, не варто братися за кілька справ одразу: ризикуєте нічого не встигнути, а час і сили витратити марно – навряд чи це підвищить вам настрій.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 грудня для Козорогів

Лінощі, які здолають вас сьогодні від самого ранку, цілком зрозумілі — останнім часом ви багато і напружено працювали, тому заслужили відпочинок, тим більше у вихідний день.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 грудня для Водоліїв

День не підходить для вирішення серйозних питань, але й байдикувати зірки не рекомендують: необхідно чимось зайняти руки і голову, тоді й похмурі думки, які накривають вас від самого ранку, не подолають.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 грудня для Риб

Важливе рішення, необхідність якого стоїть перед вами вже досить давно, не варто ухвалювати зопалу — необхідно все продумати і зважити аргументи за і проти, а це можливо тільки в спокійному стані.

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