Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна стати жертвою шахраїв

День, коли велика можливість потрапити під чужий – негативний – вплив і стати жертвою шахраїв.
З великою часткою ймовірності можна потрапити в ситуацію, яка позбавить волі, змусить чинити так, як не хочеться, і, як наслідок, приведе до депресії. Протистояти такому розвитку подій зможуть ті, хто сьогодні залишиться вдома і максимально відмовиться від спілкування з оточенням – благо вихідний день цьому сприяє.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 18 грудня для Овнів
Не варто приймати близько до серця критику, на яку сьогодні будуть щедрі рідні та близькі люди: їхні слова продиктовані винятково впливом Місяця – вже завтра вони про них забудуть.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 18 грудня для Тельців
День, незважаючи на вихідний, сприятливий для опрацювання помилок, допущених під час роботи над завершеними проєктами: без цього не можна далі просунутися у професійному плані.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 18 грудня для Близнят
Незважаючи на вихідний, не дозволяйте собі ледарювати — світила навряд чи поставляться до такого проведення часу з розумінням: займіться домашньою роботою, нестачі в якій ніколи не буває.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 18 грудня для Раків
Не варто дослухатися до чужої думки, навіть якщо її висловлюватиме шановна вами людина: вона теж може помилитися, тому важливо жити своїм розумом, за що ви згодом будете собі вдячні.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 18 грудня для Левів
Сни, які ви побачите цієї ночі, будуть містити підказку на запитання, яке ви марно ставите собі вже досить довгий час — постарайтеся запам'ятати його до найдрібніших деталей.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 18 грудня для Дів
Незважаючи на ваше бажання максимально підготуватися до завтрашнього свята, від побутового клопоту краще відмовитися – він забере багато часу, а результат виявиться мінімальним.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 18 грудня для Терезів
Від спілкування з близькими людьми сьогодні краще відмовитись – будь-яка дрібниця може стати причиною серйозної сварки, вибратися з якої виявиться не так просто, як може здатися на перший погляд.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 18 грудня для Скорпіонів
Вихідний день можна – і потрібно – присвятити підготовці до роботи над новим проєктом, старт якого можна намітити на понеділок – сьогодні вдасться врахувати всі нюанси, які могли б загальмувати роботу.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 18 грудня для Стрільців
Навіть займаючись вирішенням суто домашніх – господарських – питань, не варто братися за кілька справ одразу: ризикуєте нічого не встигнути, а час і сили витратити марно – навряд чи це підвищить вам настрій.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 18 грудня для Козорогів
Лінощі, які здолають вас сьогодні від самого ранку, цілком зрозумілі — останнім часом ви багато і напружено працювали, тому заслужили відпочинок, тим більше у вихідний день.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 18 грудня для Водоліїв
День не підходить для вирішення серйозних питань, але й байдикувати зірки не рекомендують: необхідно чимось зайняти руки і голову, тоді й похмурі думки, які накривають вас від самого ранку, не подолають.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 18 грудня для Риб
Важливе рішення, необхідність якого стоїть перед вами вже досить давно, не варто ухвалювати зопалу — необхідно все продумати і зважити аргументи за і проти, а це можливо тільки в спокійному стані.
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