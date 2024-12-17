Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не буває нічого випадкового

День, коли не буває нічого випадкового: все, що станеться з нами у цей час, зумовлене нашими попередніми діями.

Простіше кажучи, слоган дня: що посієш, те й пожнеш. Не найприємніші події означатимуть, що в недавньому минулому ми в чомусь нагрішили – когось образили, у чомусь помилилися, на життєвому роздоріжжі звернули не в той бік, і навпаки – приємні сюрпризи засвідчать, що все у нас іде добре та правильно. Тому дуже важливо аналізувати всі моменти сьогодення – це дасть змогу визначитись у істинності своїх намірів та вчинків.

Овен

Поведінка людей із вашого оточення, хоч би якою дивною вона вам здалася, не більше ніж відображення того, що робите і кажете ви самі: придивіться до них уважніше – отримаєте відповіді на важливі запитання.

Телець

Сварка з коханою людиною, яку ви можете спровокувати сьогодні, навряд чи сприятливо позначиться на ваших з нею взаєминах, тому не варто приносити їх у жертву своєму поганому настрою.

Близнята

Нові люди, які можуть з'явитися у вашому житті цього дня, можуть виявитися зовсім не тими, за кого вони себе видають, і найголовніше у цьому разі – зрозуміти, що їм насправді потрібно від вас.

Рак

Як би вам не хотілося витратити сьогоднішній день на передсвятковий клопіт і наведення ладу у власному домі, намагайтеся не забувати про роботу – керівництво навряд чи оцінить таку вашу поведінку.

Лев

Сьогоднішні сни не будуть для вас віщими в тому сенсі, який ми вкладаємо в це слово, – вони не відкриють вам майбутнє, але відповіді на багато важливих запитань дадуть – головне, правильно їх розшифрувати.

Діва

Бажати комусь зла не можна будь-якого дня, але сьогодні це може бути особливо небезпечно: якщо не хочете зустрітися з бумерангом, не допускайте не тільки поганих слів, але й негативних думок щодо оточення.

Терези

Лінощів сьогодні потрібно уникати категорично: піддавшись спокусі нічого не робити, ви можете прогаяти важливий професійний шанс, яким обов'язково скористається хтось із колег-конкурентів.

Скорпіон

Не поспішайте нікого засуджувати за вчинок, який на перший погляд може здатися вам негативним, – найімовірніше, дізнавшись про всі супутні обставини, ви зміните свою думку.

Стрілець

Найкращий спосіб протистояти негативу, який сьогодні може виходити від оточення, – виявити ваші справжні якості – доброзичливість та оптимізм: у результаті «розтануть» навіть найнеприємніші особистості.

Козоріг

Від романтичного побачення – якщо, звичайно, вам дорога людина, з якою ви хочете зустрітися, – сьогодні краще відмовитися: будь-яка дрібниця може стати причиною сварки та, як наслідок, розчарування у стосунках.

Водолій

Не варто засмучуватися з приводу новин, які можуть здатися вам неприємними: найімовірніше, протягом дня ви отримаєте спростування, але витрачені на переживання нервові клітини ніхто не поверне.

Риби

Сьогодні особливо важливо відмовитися від спілкування з незнайомими людьми, навіть якщо привід, через який вони до вас звернуться, буде незначним – куди заведе вас така розмова, передбачити не візьметься ніхто.

Читайте також: