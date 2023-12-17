Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли особливої сили набере інтуїція

День, незважаючи на його будній статус і, що більше, початок тижня, для активних дій категорично не підходить.

Зірки радять зосередитися на своєму внутрішньому світі, тим більше, що особливої сили набере інтуїція – вона буде настільки потужною, що з її допомогою можна буде навіть шукати зниклі речі домашніх тварин.

Овен

Складуться сприятливі умови для примирення з тими, з ким ви – через свій буйний темперамент – примудрилися посваритися: намагайтеся зробити важливі висновки з того, що сталося, і не повторювати своїх помилок.

Телець

Не варто нав'язувати свою думку і давати поради людям, які вас про це не просять – можна нарватися на не найприємнішу реакцію і потрапити в незручне становище, що навряд чи підніме вам настрій.

Близнята

День, коли говорити потрібно якомога менше, а слухати – якомога більше: таким чином ви зможете дізнатися щось важливе для себе, чого прямо вам ніхто б не сказав, а тут обмовиться, сам того не помітивши.

Рак

З фінансами ви сьогодні будете на "ти", тому можна здійснювати будь-які операції – всі вони будуть вдалими, але особливо успішними обіцяють стати придбання – від найменших до найбільших і найсерйозніших.

Лев

Незважаючи на понеділок, представникам вашого знака необхідно знайти час для відпочинку, і чим більше його буде, тим краще: всі справи однаково не переробиш, а відновлювати сили життєво необхідно.

Діва

Не варто сваритися з близьким другом лише тому, що він має іншу – відмінну від вашої – точку зору: мине зовсім небагато часу і ви зрозумієте, що частка істини в його міркуваннях є.

Терези

Плануючи своє майбутнє, намагайтеся врахувати всі нюанси своїх дій, інакше згодом ви можете зіткнутися з тим, що – на превеликий жаль – не можете зробити все необхідне.

Скорпіон

День сприятливий для мирних переговорів з тими, з ким ви останнім часом посварилися: сьогодні вони будуть налаштовані добросердно і вибачать вам образи – зірки вважають, що вам треба зробити те саме.

Стрілець

Організм, який ви абсолютно не шкодуєте, надсилатиме вам сигнали про наявні у нього проблеми: найімовірніше, вони будуть пов'язані з необхідністю змінити систему харчування і більше відпочивати.

Козоріг

Зірки нададуть вам чудовий шанс добре проявити себе перед керівництвом, і шкода буде, якщо ви його проґавите: доля не розкидається такими унікальними можливостями – наступного доведеться очікувати довго.

Водолій

Складуться вдалі передумови для кар'єрного зростання – головне, відповідально підійти до виконання завдання, яке сьогодні доручить вам керівництво, воно обов'язково зарахується.

Риби

Відповідь на будь-яке професійне чи життєве питання дасть інтуїція, головне, правильно – чітко та детально – його сформулювати, тоді й керівництво до дії можна буде отримати практично блискавично.

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