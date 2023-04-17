Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми станемо добрішими і благороднішими

День чистої та світлої енергетики, яка цілюще впливає на людей – робить їх добрішими та благороднішими.

Проте астрологи наполягають на тому, що в цей час потрібно поводитися якомога тихіше: не кричати, не вживати лайливих і образливих слів, навіть тони не підвищувати – це може негативно позначитися не тільки на оточенні, а й на самій людині. Можна садити дерева і ставати до будівництва будинку – взагалі на будь-які роботи, пов'язані із землею, чекає серйозний успіх.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 квітня для Овнів

Підписання важливого – та довгоочікуваного – договору матиме серйозні матеріальні перспективи, тому потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб поставити під ним свою візу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 квітня для Тельців

Бажано провести весь день у гарному настрій – навіть якщо з'явиться привід для незначних прикрощів, необхідно налаштувати себе на позитивний лад та дотримуватись цієї лінії поведінки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 квітня для Близнят

Можна проводити переговори з діловими партнерами – особливо зарубіжними: вони будуть позитивно налаштовані, тому всі питання вдасться вирішити позитивно та без суперечок.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 квітня для Раків

Зробивши негідний вчинок, що має безпосередній стосунок до близької вам людини, ви відкинете ваші стосунки далеко назад — аж до серйозного конфлікту і навіть розставання.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 квітня для Левів

Уникнути претензій з боку колег не вдасться, але відтермінувати цю – не дуже приємну – розмову потрібно: коли прийде її час, ви зможете підготуватися та запастись аргументами на свій захист.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 квітня для Дів

Вам сьогодні пощастить у вирішенні будь-яких питань фінансового характеру, тому сміливо можете укладати серйозні угоди та підписувати перспективні договори – вони обов'язково принесуть успіх.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 квітня для Терезів

День необхідно провести в спокійному, врівноваженому стані — якщо ж напруженість все-таки дасть про себе знати, зніміть її будь-яким доступним вам способом — наприклад, погуляйте на свіжому повітрі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 квітня для Скорпіонів

Будь-які дії – як професійної, так і господарської якості – виявляться успішними лише в тому разі, якщо будуть прораховані та продумані наперед: на експромт сьогодні сподіватися не варто.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 квітня для Стрільців

Напруженість, якої ви можете зазнати у другій половині дня, вдасться зняти, поспілкувавшись із друзями чи рідними – особливо тими, кого ви давно не бачили: гарний настрій вам гарантовано.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 квітня для Козорогів

Запас енергії, яку ви останнім часом витратили, поповнять позитивні емоції, тому не варто відмовляти собі у задоволеннях, які, як правило, надовго покращують його.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 квітня для Водоліїв

Спілкуватись бажано лише з тими, хто викликає у вас позитивні емоції – неприємних та неадекватних людей потрібно оминати: вони можуть зіпсувати вам настрій на кілька днів наперед.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 квітня для риб

Від поганих думок сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – краще відмовитися: негативне мислення не найкраще позначиться на житті та роботі, тому треба змінити його на позитивне.

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