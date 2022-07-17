Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли зірки рекомендують рухатися вперед

День, коли можна розпочинати реалізацію найсерйозніших проєктів: обставини для цього складуться максимально сприятливі.

Зірки пропонують відкинути всілякі сумніви та роздуми та рухатися вперед – тільки так можна буде досягти бажаного. Найбільш вдалим обіцяє бути вирішення фінансових питань, але й іншими нехтувати не слід.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 липня для Овнів

Не дозволяйте нікому користуватися своєю добротою і довірливістю — післясмак від того, що вам, як кажуть, сіли на голову, обдурили і використали, негативно позначиться на вашій самооцінці.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 липня для Тельців

День ідеально підходить для відновлення взаємин, перерваних через непорозуміння: людина, з якою ви посварилися, і сама не проти помиритися, тому охоче піде вам назустріч.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 липня для Близнят

Незважаючи на те, що джерелом ваших неприємностей може виявитися близька людина, не варто докоряти її за це, — найімовірніше, злого наміру у неї не було і вона вже кається у скоєному.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 липня для Раків

Спроба вчинити всупереч своїм правилам — наприклад, піти на поводі у своїх емоцій — успіхом не увінчається, тому краще дійте по-старому — розраховуючи і зважуючи всі за і проти.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 липня для Левів

Генеральне прибирання в будинку – миття підлог та вікон, видалення пилу з гладких та м'яких поверхонь, наведення ладу у шафах – дозволить покращити його енергетичне тло, змінивши з негативного на позитивний.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 липня для Дів

День сприятливий для заслуженого відпочинку: його енергетика дозволить розслабитися та набратися сил як мінімум на найближчий тиждень, а якнайбільше – на весь наступний місяць.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 липня для Терезів

Брехня, сказана в цей день, може серйозно зіпсувати взаємини з близькою людиною, тому не варто обманювати самим і дозволяти робити це людям, що оточують вас: пам'ятайте, що правду говорити легко і просто.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 липня для Скорпіонів

День, коли ризик, відповідно до знаменитої приказки, як у професії, так і в особистому житті, дійсно може стати благородною справою, але перш ніж діяти, необхідно все ж таки ретельно прорахувати наслідки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 липня для Стрільців

Можливо, саме сьогодні ви нарешті отримаєте шанс зайнятися роботою своєї мрії – намагайтеся його не проґавити і докласти максимум зусиль для того, щоб виправдати надану вам зірками довіру.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 липня для Козорогів

Зважаючи на неможливість об'єктивно оцінити всі чинники – як позитивні, так і негативні – будь-яке рішення, ухвалене цього дня, може виявитися помилковим, тому краще від нього утриматися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 липня для Водоліїв

Можлива поява в житті людини з минулого, з якою вас колись пов'язували близькі стосунки: не варто покладати на цю зустріч особливих сподівань, швидше за все, вона їх не виправдає.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 липня для Риб

Необхідно буде приділити увагу літнім родичам – цього дня вони, як ніколи, цього потребуватимуть, так що не варто шкодувати для них свого часу і – найголовніше – душевних сил.

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