Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна тиснути на оточення

День, коли не можна добиватися своїх – навіть найблагородніших – цілей будь-якою ціною: зірки таку поведінку не схвалять.

Не можна ні до чого примушувати людей навколо, тиснути на них або вимагати щось робити проти їхньої волі – рано чи пізно за таку поведінку доведеться відповідати. Небажано також вирушати в ділові поїздки та подорожі – їхній результат навряд чи виправдає очікування.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 листопада для Овнів

До висловлювань людей навколо потрібно прислухатися лише в тому разі, якщо їхній автор є для вас авторитетом, думкою інших цілком можна знехтувати, особливо якщо вони погано знають вас, а ви – їх.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 листопада для Тельців

Братися до нових справ, навіть якщо вони здаються вам дуже перспективними, варто лише в тому разі, якщо у всіх своїх попередніх проєктах ви поставили фінальну крапку, інакше на успіх розраховувати не доведеться.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 листопада для Близнят

Зірки обіцяють вам успіх у всіх сферах життя, але особливо плідним обіцяє стати облаштування вашого житла: навіть таку складну справу, як ремонт, можна розпочинати без побоювань.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 листопада для Раків

Якщо у вас є заповітна мрія, цього дня можете сміливо братися до її втілення в життя: обставини складуться максимально сприятливим чином для того, щоб усе склалося так, як хочеться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 листопада для Левів

День сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань, тому якщо ви давно розраховуєте на якийсь прибуток – наприклад, збільшення заробітної плати – сміливо готуйтеся приймати такий дар від зірок.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 листопада для Дів

Гарний час для того, що зазвичай називають "зустріччю із прекрасним": провівши день за вирішенням професійних питань, вечір бажано присвятити походу до театру чи кіно – яскраві враження вам забезпечені.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 листопада для Терезів

Сьогодні не варто обмежувати себе в намірах – причому не тільки професійної, а й особистої властивості: чим сміливішими будуть ваші задуми, тим легшим несподівано виявиться їхнє втілення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 листопада для Скорпіонів

Не варто псувати стосунки з оточенням – особливо близькими людьми – тільки тому, що від ранку вас переслідує поганий настрій: вже завтра він покращиться, а конфлікт ще довго отруюватиме вам існування.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 листопада для Стрільців

День, коли не тільки можна, а й потрібно складати плани на найближче майбутнє – скажімо, на місяць: найголовніше, визначити, які завдання в цей час будуть для вас пріоритетними, а інше підлаштувати під них.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 листопада для Козорогів

Максимум часу сьогодні рекомендується провести зі своїми родичами – особливо це стосується людей похилого віку: дайте їм таким чином зрозуміти, наскільки вони для вас дорогі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 листопада для Водоліїв

Прислухайтеся до слів колег у всьому, що стосується професійних питань: велика ймовірність того, що хтось із них ненароком підкаже вам перспективну ідею, яку залишиться лише втілити у життя.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 листопада для Риб

День сприятливий для керівників – особливо тих, хто зараз набирає до своєї команди нових співробітників: сьогодні їм вдасться знайти не просто виконавчих, а однодумців.

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