Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно залишатися позитивним

День, коли необхідно тримати рівне – не позитивне і не негативне – тло.

Особливо це стосується спілкування з оточенням, тому потрібно максимально його скоротити, що вихідного дня буде зовсім нескладно. Нові ідеї, які спадуть на думку, – вони будуть переважно побутового характеру – можна втілювати в життя одразу, без попередньої підготовки. У такому разі позитивні життєві зміни, які можливі в цей час, матимуть право на життя – до того ж, винятково у нашому власному виконанні.

Овен

У спілкуванні з оточенням необхідно дотримуватись дистанції, до того ж, як у переносному, так і в прямому значенні слова – не можна дозволяти іншим наближатися, порушуючи вашу ауру.

Телець

Навіть з урахуванням того, що на календарі — вихідний день, а отже, вільного часу у вас більше, ніж у будній, витрачати його на розмови не варто — краще просто відпочити.

Близнята

Не намагайтеся здаватися не такими, якими ви є, перебільшуючи переваги і зменшуючи недоліки: у цьому сенсі ви можете обдурити оточення, але не себе, оскільки дуже добре все про себе знаєте.

Рак

Незважаючи на статус вихідного, цей день потребує плану дій, інакше він мине безсистемно і безглуздо, а отже, не принесе вам ні користі, ні задоволення.

Лев

Спокуса відверто сказати людям, які вас оточують, все, що ви про них думаєте – насамперед, у негативному ключі – буде велика, але, можливо, варто стримати себе – помиритися після такої сварки буде складно.

Діва

День може принести розуміння, що в якийсь момент ви на життєдайному шляху звернули не в той бік: сьогодні складуться сприятливі обставини для того, щоб виправити помилку.

Терези

День, коли дуже важливо звертати увагу на те, що прийнято називати передчуттям — воно стане підказкою підсвідомості, яка намагається допомогти вам зорієнтуватися в життєвих обставинах.

Скорпіон

Представникам вашого знака, які примудрилися останнім часом посваритися з кимось із близьких, потрібно скористатися сприятливими обставинами, які складуться для примирення.

Стрілець

Не варто різко реагувати на критику, яку ви сьогодні можете почути від когось із оточення: як мінімум, його думку варто проаналізувати – у ній буде зерно істини.

Козоріг

Події, які відбудуться цього дня, мають стати для вас уроком долі, яка іншим способом не може до вас достукатися – до речі, вони необов'язково будуть негативними.

Водолій

Насолоджуючись відпочинком, не забувайте про професійні завдання, які вам потрібно буде вирішити наступного тижня: у спокійному, розслабленому стані прийде продуктивна ідея.

Риби

День – благо, він вихідний – необхідно провести з сім'єю: якщо дозволить погода, бажано виїхати за місто, прогулятися парком або хоча б сходити в кіно, потішивши своїх дітей.

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