Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку: день спокус

Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку: день спокус

День, коли важко протистояти спокусам, які підстерігають людину з усіх боків.

І неважливо, якій спокусі доведеться протистояти, – з'їсти шматочок торта, калорійність якого буквально зашкалює, або підставити свого колегу, зваливши на нього провину за невдалий проєкт – у будь-якому разі необхідно його подолати, тільки так вдасться зберегти самоповагу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 листопада для Овнів

Можливо, цього дня вам доведеться переглянути ставлення до людини, яку ви звикли вважати своїм другом: швидше за все, вона поведеться не найкращим чином і, що важливо, не покається в цьому.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 листопада для Тельців

Пильної уваги вимагатимуть діти, особливо підліткового віку: потрапивши під чужий – недобрий – вплив, вони можуть принести масу неприємностей – як самим собі, так і всій своїй сім'ї.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 листопада для Близнят

Головним вашим ворогом у цей день стануть лінощі — необхідно боротися з ними всіма доступними вам методами і працювати, нехай і через силу, інакше у професійному плані ви будете відкинуті на кілька кроків тому.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 листопада для Раків

Ресурси, якими ви володітимете цього дня – насамперед матеріальної якості – необхідно направити на благодійність: допомога, надана іншим людям, повернеться сторицею.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 листопада для Левів

Працюючи на досягнення поставленої на сьогодні мети, в жодному разі не можна відволікатися на заняття, без яких цілком можна обійтися: ви даремно витратите час і сили і не встигнете зробити те, що запланували.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 листопада для Дів

Вирішуючи, як вчинити в тому чи тому випадку, не питайте поради у оточення – хоч би якими добрими були його наміри, воно не зможе вникнути в суть вашої проблеми, а отже, нічим вам не допоможуть.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 листопада для Терезів

Вам сьогодні зірки не радять особливо напружуватися на робочому місці — пуття від цього все одно не буде, краще впорядкуйте простір навколо вас — наприклад, розсортуйте документи на робочому столі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 листопада для Скорпіонів

Від шопінгу, навіть якщо ви давно його планували, цього дня краще відмовитись – нічого, крім відчуття викинутих грошей та придбання нікому не потрібних речей, він у вас не залишить.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 листопада для Стрільців

Не варто ображатись на рідних людей чи друзів, якщо вони сьогодні захочуть висловити вам свої претензії: швидше за все, в їхніх словах буде неабияка частка істини, тож краще подумати, як виправити стан справ.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 листопада для Козорогів

Негативну енергетику, яка може накрити вас із самого ранку, необхідно направити в мирне русло: насамперед на роботу – під її впливом вам вдасться зробити великий обсяг роботи за короткий час.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 листопада для Водоліїв

Подолати численні спокуси цього дня допоможе сила волі, якщо ж ви її не задієте, не дивуйтесь тому, що згодом дуже довго лаятимете себе за скоєні помилки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 листопада для Риб

Стежити за тим, що ви кажете, необхідно завжди, але сьогодні – особливо: навіть одне необережне слово може обернутися проблемами у взаєминах із близькими та важливими для вас людьми.

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