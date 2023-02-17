Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна пожинати плоди своїх зусиль

День, коли кількість наших зусиль перетворюється на якість, і ми отримуємо перші результати своєї роботи у всіх сферах життя.

Будь-які проєкти, започатковані сьогодні, виявляться приреченими на успіх, тож якщо є справи, які вже давно заплановані, сьогодні – незважаючи на вихідний – не лише можна, а й потрібно їх розпочати. Якщо у вирішенні робочих питань потреби немає, бажано спрямувати потік потужної енергії, яку кожен відчує в цей час, на домашні клопоти.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 лютого для Овнів

Незважаючи на позитивну енергію дня, повністю розслаблятися і втрачати контроль над ситуацією не варто, інакше щось може піти зовсім не в той бік, на який ви розраховували.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 лютого для Тельців

Настав час повертати особисте життя з другого плану, на якому воно – через аврал на роботі – перебувало весь останній час: почніть із літніх родичів – скажіть їм, як сильно ви їх любите.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 лютого для Близнят

Не варто довіряти людям, яких ви не знаєте або знаєте мало: на жаль, нема жодної гарантії, що вони не виявляться банальними шахраями, яких приваблює вміст вашого гаманця.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 лютого для Раків

Від самого ранку бажано налаштовуватися на добре, в жодному разі не допускаючи поганих думок: позитивне мислення, про яке так часто говорили психологи ще кілька років тому, ніхто не скасовував.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 лютого для Левів

Вибираючи господарчі справи, вирішенням яких необхідно зайнятися першочергово, виділіть ті, які найлегше закінчити, і лише згодом беріться до інших – тих, які потребують багато часу й зусиль.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 лютого для Дів

Людина, яка вас образила, давно усвідомила свою провину і тепер дозріла до того, щоб вибачитися – не варто її відштовхувати, зрештою, кожен із нас має право як на помилку, так і на щире каяття.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 лютого для Терезів

Ваша думка сьогодні буде буквально на вагу золота, тож не дивуйтеся, що люди навколо вишикуються в чергу, щоб отримати вашу пораду: нікому не відмовляйте в допомозі, яка нічого вам не вартуватиме.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 лютого для Скорпіонів

Якщо ви давно збиралися купити чи продати нерухомість, скористайтеся сьогоднішнім днем для того, щоб знайти хорошого покупця або, навпаки, підібрати зручні й вигідні варіанти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 лютого для Стрільців

День сприятливий для побутових справ, відкладати які вже нема жодної можливості: за два вихідні ви встигнете зробити таку кількість справ, які б раніше потребували цілого місяця.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 лютого для Козорогів

Намагайтеся не думати про погане, інакше ви зіб'єте позитивний настрій, який дає вам сьогодні космічна енергія, а отже, хороший вихідний день виявиться безнадійно зіпсованим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 лютого для Водоліїв

Не відмовляйтеся від допомоги, яку пропонуватимуть вам люди у вашому оточенні – зокрема й ті, кого ви не дуже добре знаєте: їх підтримка виявиться вкрай доречною, заодно і познайомитеся ближче.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 лютого для Риб

Сьогоднішній необхідно приділити родині: рідні та близькі люди давно вважають, що ви їх ігноруєте – сьогодні складуться сприятливі умови, щоб довести їм, як сильно вони помиляються.

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