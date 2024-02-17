Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли на поверхню вийдуть сили зла

День, коли на поверхню – як людської душі, так і Землі загалом – виходять сили зла.

У такий час дуже важливо бути обережними скрізь і в усьому: не можна ризикувати своїм майном, перевищувати швидкість за кермом і переходити дорогу в недозволеному місці, вирушати в подорожі небезпечними видами транспорту – повітряним та водним. До нових знайомств потрібно ставитись із побоюванням, що, втім, не означає, що вони виявляться невдалими — найімовірніше, відбудеться з точністю до навпаки.

Овен

Не варто звертати увагу на погані передчуття, які можуть переслідувати вас від самого ранку: найімовірніше, вони пов'язані з впливом Місяця і навряд чи справді віщують щось погане.

Телець

Емоції, які розбурхаються не на жарт, необхідно тримати під контролем, в іншому разі, перебуваючи під їхнім впливом, ви можете, образно кажучи, наламати неабияких дров.

Близнята

Астрологи радять вам вірити в хороше, і воно обов'язково стане об'єктивною реальністю: ви на власному досвіді зможете переконатися в тому, що позитивне мислення успішно працює.

Рак

Активна діяльність, хоч вона і торкнеться лише клопоту по господарству, навряд чи виявиться успішною, тому є сенс згадати про те, що на календарі неділя, і як слід відпочити.

Лев

За порадою сьогодні варто звертатися лише до близьких вам людей – сторонні, навіть керуючись добрими намірами, не зможуть перейнятися вашими обставинами та правильно оцінити їх.

Діва

Велика ймовірність критики з боку оточення – особливо недоброзичливо налаштованих стосовно вас людей, їхні слова – відображення їхніх власних проблем, а тому не варті уваги.

Терези

Не варто демонструвати свої дипломатичні здібності людям, які з'ясовують одне з одним стосунки, вам це однаково не вдасться – хай вирішать, як їм спілкуватися далі.

Скорпіон

Не варто на слово вірити людині, яка захоче очорнити у ваших очах когось із близьких: якщо їй вдасться посіяти у вашій душі зерно сумніву, конфлікт неминучий, а це негативно позначиться на стосунках.

Стрілець

Ускладнювати життя сьогодні може дратівливість, яку ви відчуєте від самого ранку: неконтрольовані емоції змусять вас робити помилки, посваривши з близькими людьми.

Козоріг

Не варто від самого ранку налаштовувати себе на неприємності, оскільки в такому разі вони, на жаль, неминучі: краще вдати, що ви взагалі нічого не чекаєте, тоді життя обов'язково зробить вам приємний подарунок.

Водолій

Спілкування з неприємними вам людьми сьогодні – втім, як і завжди – нічого хорошого вам не принесе, тому від нього необхідно відмовитися, до того ж без будь-якого вагомого приводу для цього.

Риби

Будь-яка сварка — навіть та, яка здасться незначною — може не найкращим чином позначитися на стосунках з оточенням, тому має сенс максимально стримувати емоції, що вирують.

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