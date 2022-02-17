Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку: день, що вимагає від нас обережності

Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку: день, що вимагає від нас обережності

Тяжкий і небезпечний місячний день, що вимагає від кожного з нас максимум обережності.

Найкраще провести його в рідних стінах: як відомо, "мій будинок – моя фортеця", і нам тут нічого не загрожує. Залишившись віч-на-віч із собою, можна проаналізувати свою поведінку останнім часом і зробити з цього важливі висновки на майбутнє.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 лютого для Овнів

Ідеї, які цього дня спадуть вам на гадку, виявляться неоднозначними, тому не варто поспішати з їхнім втіленням у життя – можливо, вже завтра ви зрозумієте, що вони для цього не годяться.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 лютого для Тельців

День сприятливий для наведення ладу в будинку: необхідно викинути сміття з найбільш важкодоступних місць, вимити і натерти поліроллю всі поверхні, а також викинути речі, якими давно не користуєтеся.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 лютого для Близнят

Якщо ви хочете перепросити людину, яку образили, кращого часу не знайти – щоправда, зробити це краще телефоном, під час особистої зустрічі ви можете посваритися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 лютого для Раків

Очистити будинок від негативної енергетики допоможе вогонь: рекомендується запалити свічку – найкраще церковну – і пройти з нею по всьому будинку, затримуючись у тих місцях, де вона димітиме.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 лютого для Левів

Левам – особливо якщо вони не зможуть провести день у рідних стінах – необхідно відмовитися від знайомств: людина, яка прийде цього дня у ваше життя, принесе до нього лише негатив.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 лютого для Дів

Нинішній день необхідно провести так, щоб максимально уникати негативних емоцій: від спілкування та справ, які можуть викликати їх навіть теоретично, краще відмовитися.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 лютого для Терезів

Не варто приймати подарунки від неприємних вам людей, а якщо такі речі же є у вас в будинку, краще їх позбутися – наприклад, подарувати тим, хто щось схоже колекціонує, тож тому гідно оцінить.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 лютого для Скорпіонів

Небажано нікому нічого обіцяти, особливо якщо у вас є сумніви, що ви зможете дотриматися слова, інакше ви можете опинитися в неприємній ситуації.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 лютого для Стрільців

День, незважаючи на те, що це не 1 січня і навіть не понеділок, сприятливий для того, щоб почати життя з чистого аркуша: головне – знову не "заблукати" і цього разу піти правильною стежкою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 лютого для Козорогів

Не варто вірити на слово людині, яку ви мало знаєте – найімовірніше, її пропозиція непогано заробити, майже нічого водночас не зробивши, виявиться безкоштовним сиром, що лежить у мишоловці.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 лютого для Водоліїв

Місто в цей день для вас – не найкраще місце для життя, за найменшої нагоди потрібно виїхати з нього, тим більше, що за нинішнім днем йдуть вихідні, які теж бажано провести на природі.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 лютого для Риб

День, коли фізичне навантаження – всупереч очікуванням – може завдати шкоди у вигляді травм або загострення хронічних захворювань: рекомендується відмовитися від занять спортом і навіть різких рухів.

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