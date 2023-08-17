Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба перенести справи на другу половину дня

День, який ділиться на дві половини: зранку над нами пануватиме негативна енергетика, яка по обіді стане позитивною.

Саме в цей час можна проводити важливі переговори, укладати серйозні правочини та підписувати важливі контракти. Від будь-якого фізичного навантаження, навіть якщо йтиметься про заняття спортом, краще відмовитися — воно загрожує серйозною перевтомою.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 серпня для Овнів

Не варто приймати близько до серця критичні зауваження, на які сьогодні будуть щедрі люди, що оточують вас: вони через п'ять хвилин забудуть про сказане, тому і вам не варто перейматися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 серпня для Тельців

Брехня, як правило, рано чи пізно виходить назовні, тому, перш ніж злукавити – навіть у дрібницях – варто подумати про те, чи готові ви до наслідків того, що ваш роман стане надбанням громадськості.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 серпня для Близнят

Спілкування з близькими людьми несподівано може втомити вас, що, своєю чергою, призведе до бурхливого з'ясування стосунків, тому головне у будь-якій ситуації – стримувати емоції.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 серпня для Раків

Дотримуватися девізу Ордену єзуїтів «Мета виправдовує засоби» варто далеко не завжди і – що особливо важливо – не всім: вам він категорично не підходить, тому намагайтеся зважувати свої рішення і ретельно продумувати кожен свій крок.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 серпня для Левів

Представникам вашого знака бажано згадати про те, що вихідні починаються у п'ятницю – принаймні у другій половині дня, тому можна поступово переходити в режим відпочинку – ви його заслужили.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 серпня для Дів

У спілкуванні з близькою людиною треба виявляти терпіння і бути обережним: під впливом дратівливості, яка долатиме вас сьогодні, можна незаслужено образити її.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 серпня для Терезів

Продумуючи свої найближчі професійні дії, намагайтеся прочитати їхні наслідки хоча б на кілька кроків уперед – так вам одразу стане зрозуміло, чи варто їх робити чи ні.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 серпня для Скорпіонів

Чим більше хороших вчинків ви сьогодні зробите, тим краще для вас: добро, яке ви зробите, дуже швидко повернеться до вас бумерангом, тож не скупитеся на благодійність.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 серпня для Стрільців

Властиві вашому темпераменту хаотичні та неорганізовані дії не допоможуть виконати свкладений на цей час план, тому потрібно скласти чіткий план і дотримуватися його.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 серпня для Козорогів

Постарайтеся ні про що не сперечатися з близькими людьми – навіть зовсім невинний привід може спричинити сварку, яка виявиться тривалою і може призвести до серйозних наслідків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 серпня для Водоліїв

Не варто спілкуватися з людиною з минулого, яка зненацька з'явиться у вашому житті: найімовірніше, наміри у неї недобрі, тому бажано під будь-яким приводом відмовитися від зустрічі з нею.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 серпня для Риб

Намагайтеся знайти час для того, щоб приділити увагу літнім родичам: вони, як ніколи, потребуватимуть вашої турботи, а вам ці зусилля не видадуться надмірними – навпаки, якраз до снаги.

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