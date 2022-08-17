Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків Зодіаку: день, коли успіх супроводжує тих, хто в дорозі

День, коли можна – і потрібно – вирушати у будь-які поїздки: відрядження, подорожі та паломництва.

У будь-якій з них, навіть якщо йдеться лише про те, щоб переміститися з міста на дачу, знадобиться певна частка удачі – сьогодні вона супроводжуватиме всіх, хто кудись виїжджає з дому. Необхідно активно діяти: ліньки і пасивність не дозволять виплеснути назовні енергію, яку дасть нам Всесвіт, і вона осяде всередині, не найкраще позначившись на стані та настрої.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 серпня для Овнів

День, незважаючи на його будній статус, сприятливий для клопоту по дому: можна робити прибирання – як звичайне, так і генеральне, приступати до ремонту, створювати затишок та комфорт.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 серпня для Тельців

Нова інформація, яку ви отримаєте сьогодні, засвоюватиметься миттєво, тому день треба присвятити здобуттю нових знань: готуватися до іспитів, вивчати іноземні мови.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 серпня для Близнюків

Кращий спосіб втратити час і сили задарма — розпорошити свою увагу на дрібниці замість того, щоб зосередитися на одній, але дуже важливій і потрібній справі — намагайтеся уникнути цієї помилки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 серпня для Раків

Близька людина, яку ви звикли вважати сильною та надійною, несподівано звернеться до вас за допомогою: постарайтеся допомогти їй усім, чим можете, якщо, звичайно, це буде у ваших силах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 серпня

Постарайтеся сьогодні нікому не брехати навіть у дрібницях: ваш обман дуже швидко вийде назовні, ця історія завдасть серйозного удару по вашій репутації, якою ви цінуєте.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 серпня для Дів.

Ваш знак – мабуть, єдиний із усього Зодіаку, представникам якого зірки сьогодні не рекомендують розпочинати реалізацію важливих проектів – краще зосередитися на вирішенні другорядних питань.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 серпня для Терезів

Надмірна балакучість, яка буде властива вам сьогодні, може зіграти з вами злий жарт: ви ненароком видасте якийсь секрет, про який вважали б за краще замовчати, так що постарайтеся не відвертись.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 серпня для Скорпіонів

Будь-яку потрібну вам інформацію ви зможете отримати від людей, що оточують вас, головне – правильно розташувати їх до себе: вони оцінять вашу доброзичливість і щирий інтерес до них.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 серпня для Стрільців

Перш ніж приступити до реалізації нового професійного проекту, необхідно "закрити" всі розпочаті раніше, але поки що незавершені справи – їхня застигла енергетика завадить руху вперед.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 серпня для Козерогів

Не відкидайте жодну професійну ідею, яка прийде вам на думку в цей час, якою б далекою від реальності вона вам не здавалася: найбезглуздіша з них зрештою може виявитися геніальною.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 серпня для Водоліїв

Якась таємниця, яка займала вас останнім часом, стане дійсністю сама собою, без будь-яких зусиль з вашого боку: ви будете здивовані, дізнавшись, наскільки все легко і просто пояснюється.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 серпня для риб

Не відмовляйтеся від допомоги – як моральної, так і матеріальної, яку вам запропонують сьогодні друзі чи близька людина: гордість – це, звичайно, добре, але самостійно вам не впоратися.

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