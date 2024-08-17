Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку: день негативної космічної енергетики

День, коли ми стаємо слабкими і залежними від космічної енергетики, яка несе негативний заряд.

Але нестабільне емоційне тло може виявитися і з точністю до навпаки – навіть найдобріші та найбажаніші люди можуть проявити себе з негативної точки зору, продемонструвавши негативні моральні якості, які є у всіх. Така поведінка навряд чи сприятиме налагодженню взаємин з оточенням, яке, своєю чергою, теж буде мало схожим на ангелів із крильцями – будь-яке спілкування цього дня потрібно мінімізувати.

Овен

Не варто довго роздумувати над кожним своїм вчинком: сьогодні доля і життя будуть ласкаві до тих, хто вміє діяти швидко і рішуче, не витрачаючи часу на розгойдування.

Телець

День може стати початком кардинальних змін, до яких необхідно бути морально готовим, інакше події цього часу можуть застати вас зненацька.

Близнята

Незважаючи на те, що обставини сьогодні складуться сприятливо для різних справ, на манну небесну сподіватися не доводиться — щоб щось отримати, доведеться попрацювати.

Рак

У жодному разі не можна дозволяти поганому настрою, який може накривати вас цього дняя, перерости в депресію – вона може виявитися серйозною та затягтися надовго.

Лев

День категорично не підходить для великих фінансових операцій, якщо, звичайно, ви не хочете стати жертвою шахраїв і згодом вбиватися через свою квапливість і недалекоглядність.

Діва

Обговорюючи, навіть неформально, свої професійні ідеї з колегами, ви поставите їх у незручне становище: спокуса здійснити їх замість вас буде настільки великою, що вони не зможуть йому опиратися.

Терези

Невдоволення, що накопичилося до цього часу, може – несподівано для вас самих – виплеснутися у вигляді негативних емоцій – на близьких людей, тому що вони завжди перебувають поблизу – важливо тримати себе в руках.

Скорпіон

Братися за нову цікаву, але трудомістку справу, потрібно лише в тому разі, якщо ви впевнені, що вам вистачить сил на її реалізацію: працювати доведеться довго і наполегливо, тож необхідно все розрахувати.

Стрілець

Не варто приймати на свій рахунок різкі слова або двозначний жарт: найімовірніше, йтиметься про когось іншого, а ваша недовірливість обумовлена збудженістю, характерною для цього дня.

Козоріг

Негативну енергетику, яка може накрити вас від самого ранку, необхідно направити в мирне русло: насамперед на роботу – під її впливом вам вдасться зробити великий обсяг роботи за короткий час.

Водолій

Подолати численні спокуси цього дня допоможе сила волі, якщо ж ви її не задієте, не дивуйтесь тому, що згодом дуже довго лаятимете себе за скоєні помилки.

Риби

Стежити за тим, що ви говорите, необхідно завжди, але сьогодні – особливо: навіть одне необережне слово може обернутися проблемами у взаєминах із близькими та важливими для вас людьми.

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