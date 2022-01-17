Гороскоп на 18 січня для всіх знаків зодіаку: день, який зробить нас розкутими

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків зодіаку: день, який зробить нас розкутими

День насамперед відрізняється тим, що робить людей розкутими – не думаючи про правила та умовності.

Можна розпочинати роботу над новими проєктами – їх реалізація виявиться блискучою, налагоджувати стосунки з близькими людьми, якщо, зрозуміло, останнім часом вони погіршилися. Відповідаючи на важливі – життєві чи професійні – запитання, необхідно звертатися за порадою не до розуму, а до інтуїції: їй вдасться побачити те, чого не помітить мозок.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 січня для Овнів

Незважаючи на те, що бурхливі енергії дня можуть підштовхувати до фізичної активності, від занять спортом краще відмовитись – надто велика ймовірність отримання травми, звихнення чи розтягнення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 січня для Тельців

Свобода дій, яку ви відчуєте сьогодні, дозволить легко і невимушено спілкуватися з людьми, що оточують вас, що створить сприятливі умови для нових професійних зв'язків.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 січня для Близнят

День сприятливий для будь-яких – навіть найперспективніших і сміливіших – проєктів: будучи здійсненими в цей час, вони виявляться напрочуд успішними, так що важливо не прогаяти щасливий шанс.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 січня для Раків

За своїм здоров'ям необхідно ретельно стежити завжди, але сьогодні воно вимагатиме особливої уваги: намагайтеся відмовитися від їжі, свіжість та якість якої викличе у вас хоча б незначний сумнів.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 січня для Левів

Хороший настрій, який супроводжуватиме вас у першій половині дня, вже після обіду можуть спробувати зіпсувати недоброзичливо налаштовані люди – не варто звертати уваги на їхні випади.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 січня для Дів

Люди, що оточують вас, цього дня можуть втратити обережність і показати вам своє істинне обличчя: так ви зможете дізнатися, хто дійсно добре до вас ставиться, а хто — тільки прикидається другом.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 січня для Терезів

День сприятливий для відпочинку як активного, так і пасивного: втім, найкращим виходом буде "перемикання" з розумових занять на фізичні і назад.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 січня для Скорпіонів

Звертайте увагу на знаки, які в цього дня може надсилати вам доля: цілком можливо, що в них буде міститися відповідь на важливе запитання, яке цікавить досить довгий час.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 січня для Стрільців

Перепади настрою, які ви можете відчувати цього дня, зроблять вас вкрай неприємним співрозмовником, тому намагайтеся триматися подалі від тих, чиє ставлення ви цінуєте.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 січня для Козорогів

Від походу до перукаря сьогодні краще відмовитись, навіть якщо візит був обумовлений заздалегідь: маніпуляції з волоссям не тільки не виправдають очікувань, а й негативно позначаться на добробуті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 січня для Водоліїв

День, незважаючи на його будній статус, сприятливий для налагодження сімейних стосунків, тому його – зрозуміло, за можливості – треба провести з рідними та близькими людьми.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 січня для Риб

Не варто давати волю своїм – особливо негативним – емоціям: вирвавшись на волю, вони можуть зробити вас нестерпним у спілкуванні з людьми, що оточують вас, чого вони вам, найімовірніше, не вибачать.

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