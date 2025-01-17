Гороскоп на 18 січня для всіх знаків зодіаку: день яскраво вираженої негативної енергетики

День яскраво вираженої негативної енергетики, коли сили зла буквально підштовхують нас до негативних – і необачних – вчинків.

Особливо небезпечно дозволяти оточенню схиляти нас до своєї точки зору, змушуючи діяти всупереч власним переконанням і, що важливо, інтересам. Вже завтра ті з нас, хто зробить відповідний вчинок, пошкодують про це, а наслідки можуть виявитися непередбачуваними – простіше їх не допустити, ніж згодом героїчно з ними боротися.

Овен

Велика ймовірність душевних – найімовірніше, любовних – переживань, заглушити які допоможе фізична праця, що не дасть зосередитися на негативі, а її результат взагалі налаштує на позитив.

Телець

Небажано покладатися на поради інших людей, навіть якщо йдеться про рідних і близьких: вони однаково не зможуть об'єктивно оцінити ваші обставини, а отже, обов'язково помиляться.

Близнята

Небажано довіряти думці, яку висловлять про важливе для вас питання інші люди, включно з тими, кому ви звикли беззастережно довіряти – в цьому разі вони, на жаль, можуть помилитися.

Рак

Зустріч із друзями, навіть якщо вона планувалася заздалегідь, краще відкласти: сьогодні є велика ймовірність того, що під час спілкування виникне конфлікт, який зіпсує не лише цей момент, а й взаємини загалом.

Лев

Вивищувати себе над іншими людьми небажано завжди, але сьогодні така – зарозуміла – поведінка може бути особливо небезпечною, оскільки найнегативнішим способом позначитися на взаєминах з ними.

Діва

День, коли небажано не лише проводити якісь – навіть незначні – фінансові операції, а й навіть просто брати до рук гроші – це може виявитися поганою для матеріального становища прикметою.

Терези

Не варто нав'язувати іншим свою думку, навіть якщо ви вважаєте її єдино правильною: співрозмовник – або опонент – має сам усвідомити власні помилки і зробити з них правильні висновки.

Скорпіон

Намагайтеся нікому не давати жодних обіцянок, навіть якщо обставини змушуватимуть вас до цього: найімовірніше, виконати їх ви не зможете, а осад від своєї нинішньої безпорадності залишиться надовго.

Стрілець

Зустріч з коханою людиною, навіть якщо вона планувалася заздалегідь, краще перенести на інший час – сьогодні вам не вдасться досягти порозуміння з жодного питання, а це вже загрожує сваркою.

Козоріг

До нових знайомих, які можуть сьогодні з'явитися у вашому житті, необхідно поставитися з обережністю: існує ймовірність, що вони мають зовсім не шляхетні цілі, а отже, можуть бути небезпечними.

Водолій

День сприятливий для прибирання в оселі, під час якого необхідно позбутися речей з негативною енергетикою – всього зламаного, порваного, з тріщинами: вам одразу стане легше дихати.

Риби

Нинішній день – не найкращий час для зустрічі з родичами: надто велика ймовірність конфліктів, які замість згуртування родини, на яке ви розраховували, призведуть до її роз'єднання.

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