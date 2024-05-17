Гороскоп на 18 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо вразливими

Будь-яка двозначна і – особливо! – неприємна ситуація може лякати чи дратувати, але оскільки така реакція буде обумовлена впливом Місяця, боротися з нею марно, а ось мінімізувати, скоротивши зіткнення з неприємними факторами, не тільки можна, а й потрібно. Не варто також дозволяти собі негативні висловлювання та критичні зауваження на чиюсь адресу – наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Овен

Зірки не радять вам сьогодні когось обговорювати: через деякий час життя може поставити вас у ситуацію, аналогічну до тієї, в якій перебуває засуджувана вами людина, і невідомо, як ви з неї виберетеся.

Телець

Гнівливість, яка буде притаманна вам сьогодні, негативно позначиться не лише на ваших стосунках з оточенням, а й на вашому здоров'ї – сильні негативні емоції нікого не оздоровлюють.

Близнята

Представники вашого знака не виносять самотності – їм постійно потрібно з кимось спілкуватися, але сьогодні потрібно обмежити зустрічі та розмови – їхній результат навряд чи вас потішить.

Рак

Випробовуючи непереборне бажання шкодувати себе, яке у вас виникає частіше, ніж у представників інших знаків зодіаку, намагайтеся таки чинити опір йому — не варто доводити себе до депресії.

Лев

Не плануйте на цей день багато чого, навіть якщо йтиметься лише про побутові справи: довести їх до пуття не вдасться, і це може стати причиною невдоволення собою і, як наслідок, поганого настрою.

Діва

Якщо ви не хочете посваритися з членами вашої родини всерйоз і надовго, обмежте спілкування з тими, ким дійсно дорожите: прикро буде зруйнувати стосунки через дрібний, незначний привід.

Терези

Проаналізувавши все, що зробили в попередній робочий період, ви зможете не тільки виявити помилки, але й уже на початку наступного робочого тижня виправити їх, за що подякуєте собі.

Скорпіон

Девізом представників вашого знака сьогодні мають стати слова «терпіння і ще раз терпіння»: можливо, оточення вас дратуватиме, але варто подумати про те, що ви теж не подарунок у барвистій коробці.

Стрілець

Присвятіть сьогоднішній день – як і належить вихідному – повноцінному відпочинку: він буде активним чи пасивним вибирати тільки вам, головне, щоб він допоміг вам відновити сили – як фізичні, так і моральні.

Козоріг

Допомагаючи людині, яка звернеться до вас з відповідним проханням, зробіть усе, що від вас залежить, але не жертвуйте водночас власними інтересами – такий ваш вчинок ніхто не оцінить.

Водолій

Даючи відповідь на важливе – найімовірніше, життєве – питання, зверніться за порадою до внутрішнього голосу: його «думка» може виявитися несподіваною, але до неї варто дослухатися.

Риби

Не поспішайте здійснювати вчинок, на якому наполягатимуть люди, що оточують вас: те, що бажано для них, вам може виявитися зовсім невигідно, так що не варто діяти на шкоду собі.

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