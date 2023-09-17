Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо невдоволені собою

День, коли кожен із нас може відчувати невдоволення – як своїми життєвими та професійними здобутками, так і самими собою.

До реального стану речей такі відчуття стосунку не матимуть, вони – не більш ніж негативний вплив Місяця, але настрій однаково далекий від гарного. Опиратися космічним енергіям не варто – здолати їх все ж не вдасться, зате можна отримати з них користь: висновки про скоєні помилки, зроблені в цей час, допоможуть уникнути їх у майбутньому.

Овен

Енергію, яка "битиме ключем", необхідно спрямувати в мирне русло – наприклад, почніть, нарешті, роботу над проєктом, який відкладали до довгої скриньки – сил для старту вам вистачить.

Телець

Важливими професійними справами сьогодні займатися не варто – користі від них однаково не буде, а енергію, яка вас переповнює, можна витратити на заняття спортом або генеральне прибирання.

Близнята

Будь-який – навіть найдрібніший і найнезначніший – привід може стати причиною серйозного, аж до розриву, конфлікту з близькою людиною, тому доводити до нього не можна в жодному разі.

Рак

Не втрачайте надію, навіть якщо вам здасться, що останнім часом ви все робите не так, а тому не можете досягти успіху: вже завтра ви зможете подивитися на ситуацію, що склалася, під іншим кутом зору.

Лев

Нинішній день – особливо якщо ви проведете його не лише з користю, але й із задоволенням – має всі шанси стати одним із найкращих у вашому житті – про нього ви завжди згадуватимете з теплотою.

Діва

Від з'ясування стосунків із родичами, навіть якщо здаватиметься, що це необхідно, краще відмовитися: замість того, щоб поставити крапки над "і", ви посваритеся з ними остаточно і, можливо, безповоротно.

Терези

Не варто лякатися втоми, яку ви можете відчути цього дня: вона не пов'язана із захворюваннями, погане самопочуття – не більше ніж вплив місячної енергії, завтра від нього не залишиться і сліду.

Скорпіон

День сприятливий для того, щоб – хоча б на якийсь час! – відсунути вбік усі справи та подбати про своє здоров'я: якщо немає приводу для звернення до лікаря, треба – незважаючи на понеділок – відпочити.

Стрілець

Охочих зачепити вас за живе сьогодні буде достатньо, але відповісти їм адекватно можна буде лише одним способом – не реагувати на їхні слова: так вам вдасться вибити ґрунт у них з-під ніг.

Козоріг

Обов'язково зустріньтеся з людиною з минулого, про яку у вас, можливо, збереглися не найкращі спогади: цього разу вона зможе принести вам реальну користь – не варто нею нехтувати.

Водолій

Хто б не розповідав вам про негарну поведінку вашого друга, не поспішайте вірити цій людині: цілком можливо, що вона свідомо намагається облихословити близьку людину у ваших очах.

Риби

Важливо звернути увагу на сни, які ви можете побачити цієї ночі: за всієї фантастичності сюжету, в них міститься підказка щодо того, як врегулювати ситуацію, яка склалася.

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