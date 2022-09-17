Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли можливі неприємності

Не найлегший день місячного календаря, коли людину можуть очікувати неприємності – як фізичні, так і моральні.

І якщо від загрози фізичної агресії можна сховатися у стінах власного будинку, то як упоратися з невдоволенням собою та своїм життям, яке може отруювати життя сьогодні? Зірки рекомендують згадати про те, що депресивний настрій – не більше ніж вплив місячної доби, від якого вже завтра не залишиться сліду.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 вересня для Овнів

Непросту енергетику дня можна буде подолати, займаючись фізичною працею – наприклад, провести генеральне прибирання в будинку чи зайнятися сезонними садово-городніми роботами.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 вересня для Тельців

Цього дня необхідно – якщо, звісно, видасться така можливість – відмовитися від спілкування телефоном та в месенджерах соціальних мереж: нічого, крім моральної втоми, це вам не принесе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 вересня для Близнят

Помітивши, що співрозмовник, ким би він не був, виявляє ознаки агресії, негайно закінчуйте розмову, інакше можна буде зіпсувати стосунки з ним – аж до серйозної ворожнечі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 вересня для Раків

З невпевненістю у власних силах, яка може накрити вас у цей час, необхідно боротися всіма можливими силами – низька самооцінка може зашкодити як у професії, так і в особистому житті.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 вересня для Левів

Не варто підживлювати своєю енергетикою токсичних людей, які можуть провокувати вас на неадекватні реакції, краще ставитися до їхніх витівок спокійно – таким чином спрямована проти вас злість повернеться назад.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 вересня для Дів

День вдалий для спілкування на всіх рівнях, за винятком романтичних побачень: роздратування, накопичене за попередній час, може стати причиною серйозної сварки з коханою людиною.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 вересня для Терезів

В жодному разі не можна втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо здається, що без вас там ніяк не впораються: як це зазвичай буває, сторони суперечки помиряться, а ви залишитеся винними для кожної з них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 вересня для Скорпіонів

На цей день не варто планувати ділові зустрічі та переговори: партнери не будуть налаштовані на знаходження спільної мови, тому ви нічого не досягнете, а лише дарма витратите час.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 вересня для Стрільців

Необхідно бути обережними, відвідуючи місця великого скупчення людей – наприклад, супермаркети: особливо важливо обходити стороною агресивно і неадекватно налаштованих суб'єктів.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 вересня для Козорогів

Ваш девіз цього дня – "поміркованість у всьому": особливо це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує нездужанням і невдоволенням собою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 вересня для Водоліїв

Щоб отримати відповідь на важливе запитання, над яким ви б'єтеся вже тривалий час, звертайте увагу на знаки, які надсилатиме вам Всесвіт: головне, правильно витлумачити його підказки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 вересня для Риб

Пам'ятайте, що мовчання – золото: що менше ви сьогодні говоритимете, то краще для вас – велика ймовірність нажити собі ворогів через непродумані чи сказані у невдалий момент слова.

Читайте також: