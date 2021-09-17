Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який поверне в наше життя людей з минулого

Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який поверне в наше життя людей з минулого

День, символом якого є колесо, повертає в наше життя людей і ситуації з минулого.

Відчуття дежавю, коли буде здаватися, що колись це з нами вже було, даний не для приємних спогадів, а для роботи над припущеними раніше помилками. Усвідомивши, що, коли і чому ми зробили не так, зможемо уникнути повторення подібних — прикрих — невдач у майбутньому.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 вересня для Овнів

До роботи над новими проєктами можна ставати тільки тоді, коли будуть завершені старі, в іншому разі вони — із завидною завзятістю — почнуть тягнути назад і не дадуть планомірно і плідно працювати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 вересня для Тельців

Спогади про минуле — навіть дуже приємні — не повинні замінювати сьогоднішній день, інакше ризикуєте все життя прожити у владі подій, які вже минули, а значить, не повинні мати над вами сили.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 вересня для Близнят

Від спілкування з близькими і друзями в цей день бажано відмовитися: надто великий ризик серйозного конфлікту, вихід з якого виявиться на рідкість важким і, що особливо неприємно, тривалим.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 вересня для Раків

Грошима, які виявляться у вашому орудуванні, необхідно скористатися розумно і практично: пам'ятайте, що витратити можна все, а для спокійного життя необхідна фінансова "подушка безпеки".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 вересня для Левів

Найращий засіб від поганого настрою, який, незважаючи на вихідний, може зіпсувати вам цей день, — улюблене заняття: чому б не почати в'язати шкарпетки — вогка осінь не змусить на себе довго чекати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 вересня для Дів

Необхідно звертати увагу на знаки, які в цей день надішле вам доля — таким чином вона буде сигналізувати про важливі життєви зміни, даючи вам час для того, щоб підготуватися до них.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 вересня для Терезів

Суперечка цього дня — не найкращий спосіб довести свою правоту: зробити це вам все одно не вдасться, а витрачені на порожні розмови час і сили можна буде витратити на більш корисне заняття.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 вересня для Скорпіонів

Не варто зосереджуватися на неприємних спогадах, які можуть докучати вам в цей час, — їх потрібно відганяти від себе всіма можливими способами, найкращим із яких, незважаючи на вихідний, стане робота.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 вересня для Стрільців

Дзвінок від колись коханої людини, з якою ви не бачилися довгі роки, може дуже сильно схвилювати вас, однак, перш ніж знову зануритися в колишні почуття, необхідно добре подумати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 вересня для Козорогів

День сприятливий для будь-яких побутових клопотів — прання, прибирання і готування, а ось від роботи, незважаючи на властивий вам — похвальний — трудоголізм, толку сьогодні не буде, так що не варто за неї братися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 вересня для Водоліїв

Щоб у взаєминах із близькою людиною не спливли минулі образи, щодо яких ви свого часу досягли "дна", потрібно намагатися не згадувати про причини, які до них призвели.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 вересня для Риб

Творчістю необхідно сьогодні зайнятися навіть тим, чия професія дуже далека від нього: можливо, створити шедевр одразу — з ходу — не вдасться, але креатив сприятливо позначиться на настрої.

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