Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який поверне в наше життя людей з минулого

День, символом якого є колесо, повертає в наше життя людей і ситуації з минулого.
Відчуття дежавю, коли буде здаватися, що колись це з нами вже було, даний не для приємних спогадів, а для роботи над припущеними раніше помилками. Усвідомивши, що, коли і чому ми зробили не так, зможемо уникнути повторення подібних — прикрих — невдач у майбутньому.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 18 вересня для Овнів
До роботи над новими проєктами можна ставати тільки тоді, коли будуть завершені старі, в іншому разі вони — із завидною завзятістю — почнуть тягнути назад і не дадуть планомірно і плідно працювати.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 18 вересня для Тельців
Спогади про минуле — навіть дуже приємні — не повинні замінювати сьогоднішній день, інакше ризикуєте все життя прожити у владі подій, які вже минули, а значить, не повинні мати над вами сили.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 18 вересня для Близнят
Від спілкування з близькими і друзями в цей день бажано відмовитися: надто великий ризик серйозного конфлікту, вихід з якого виявиться на рідкість важким і, що особливо неприємно, тривалим.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 18 вересня для Раків
Грошима, які виявляться у вашому орудуванні, необхідно скористатися розумно і практично: пам'ятайте, що витратити можна все, а для спокійного життя необхідна фінансова "подушка безпеки".
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 18 вересня для Левів
Найращий засіб від поганого настрою, який, незважаючи на вихідний, може зіпсувати вам цей день, — улюблене заняття: чому б не почати в'язати шкарпетки — вогка осінь не змусить на себе довго чекати.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 18 вересня для Дів
Необхідно звертати увагу на знаки, які в цей день надішле вам доля — таким чином вона буде сигналізувати про важливі життєви зміни, даючи вам час для того, щоб підготуватися до них.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 18 вересня для Терезів
Суперечка цього дня — не найкращий спосіб довести свою правоту: зробити це вам все одно не вдасться, а витрачені на порожні розмови час і сили можна буде витратити на більш корисне заняття.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 18 вересня для Скорпіонів
Не варто зосереджуватися на неприємних спогадах, які можуть докучати вам в цей час, — їх потрібно відганяти від себе всіма можливими способами, найкращим із яких, незважаючи на вихідний, стане робота.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 18 вересня для Стрільців
Дзвінок від колись коханої людини, з якою ви не бачилися довгі роки, може дуже сильно схвилювати вас, однак, перш ніж знову зануритися в колишні почуття, необхідно добре подумати.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 18 вересня для Козорогів
День сприятливий для будь-яких побутових клопотів — прання, прибирання і готування, а ось від роботи, незважаючи на властивий вам — похвальний — трудоголізм, толку сьогодні не буде, так що не варто за неї братися.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 18 вересня для Водоліїв
Щоб у взаєминах із близькою людиною не спливли минулі образи, щодо яких ви свого часу досягли "дна", потрібно намагатися не згадувати про причини, які до них призвели.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 18 вересня для Риб
Творчістю необхідно сьогодні зайнятися навіть тим, чия професія дуже далека від нього: можливо, створити шедевр одразу — з ходу — не вдасться, але креатив сприятливо позначиться на настрої.
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