Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна ухвалювати серйозні рішення

День, коли можна ухвалювати серйозні професійні та життєві рішення.

Головне, не робити цього поспіхом, не прорахувавши всі можливі «за» та «проти». Спонтанне рішення може призвести до серйозних помилок, які буде важко виправити. Не варто також брати на себе провину іншої людини, навіть якщо вам здасться, що ви повинні це зробити – таке благородство не приведе до добра.

Овен

Що б ви не робили в цей час, не варто допускати навіть тіні сумнівів у своїх діях, зокрема і здібностях взагалі – тільки віра в себе дозволить досягти поставленої мети.

Телець

Якщо ви давно хочете помиритися з другом або родичем, сварка з яким завдає вам моральних страждань, кращого часу не знайти – сьогодні вам легко вдасться порозумітися.

Близнята

День сприятливий для зустрічей з друзями, побачень, вечірок, прогулянок та посиденьок у кафе: приємний післясмак від такого – приємного – спілкування збережеться надовго.

Рак

Категорично не рекомендується не тільки говорити, але й думати погано про людей, які вас оточують – бумеранг, який завжди повертається до свого господаря, не змусить на себе довго чекати.

Лев

Опинившись у неоднозначній ситуації, не шукайте і, тим більше, не призначайте винних – лише визнання власної провини дозволить вам швидко та успішно врегулювати.

Діва

Від ризику, який сьогодні ніяк не можна буде назвати благородною справою, сьогодні краще відмовитися – занадто великий ризик втратити більше, ніж придбати.

Терези

Цього дня необхідно максимально уважно ставитись до знаків, які надсилає доля: передбачення майбутніх подій може прийти з найнесподіванішого джерела.

Скорпіон

Необхідно використовувати всі можливості показати рідним і близьким людям, як сильно ви їх любите – останнім часом ви рідко говорили їм про свої почуття, вважаючи, що вони всі розуміють без слів.

Стрілець

Рідкісний день, коли можна – і потрібно – дослухатися до думки оточення, до того ж, не тільки друзів і близьких, а й зовсім незнайомих вам людей: вона матиме важливе значення.

Козоріг

Якісно виконане професійне завдання дозволить привернути увагу начальства, яке, можливо, і не підозрює, яким цінним співробітником для компанії ви є.

Водолій

Перш ніж ухвалити важливе життєве рішення, рекомендується «порадитися» зі своїм внутрішнім голосом, — саме він дасть необхідну і єдино правильну підказку.

Риби

Лист чи дзвінок від людини, з якою ви колись були знайомі, будуть моментом не лише приємним, а й корисним: він може допомогти вам вирішити якусь професійну чи життєву проблему.

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