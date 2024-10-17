Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли негатив під забороною

День, коли під забороною перебуває будь-який негатив – не можна тужити, сумувати і нудьгувати.

Вищі сили, які багато роблять для кожного з нас, не пробачать такої невдячності – найближчим часом на їхню прихильність можна не розраховувати. Навіть якщо життєві обставини не найкращі, потрібно знаходити щось хороше бодай у дрібницях, а таких – позитивних – моментів навколо нас дуже багато, проте ми зазвичай цього не помічаємо. Особлива увага в цей час потрібна до нових взаємин: романтичні почуття, які можуть зародитися сьогодні, ми відчуватимемо довго.

Овен

Нові справи можна розпочинати лише в тому разі, якщо ви давно готувалися до їхньої реалізації та врахували всі фактори "за" і "проти": від експромтів та імпровізацій краще відмовитися – вони навряд чи будуть успішними.

Телець

Завдяки позитивним енергіям дня вам вдасться знайти підхід до людей, з якими в інші дні важко порозумітися – сьогодні вони будуть зговірливими і легко підуть назустріч у будь-якому питанні.

Близнята

День виявиться особливо вдалим для тих, хто займається творчістю – як на професійному, так і на аматорському рівні: намагайтеся приділити цій справі якомога більше часу – результат того вартуватиме.

Рак

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, тому можна підписувати вигідні договори та укладати угоди – особливо розраховані на перспективу: вони дуже швидко принесуть дивіденди.

Лев

Відпочинок, який ви запланували цього дня, не має бути пасивним: активні рухи, та ще й на свіжому повітрі – незалежно від погоди – дозволять вам зарядитися позитивною енергією на тиждень наперед.

Діва

Проблема у стосунках із близькою людиною, яка вже доволі довго псувала вам нерви, несподівано вирішиться начебто сама собою: все налагодиться, ніби й не існувало напруженості.

Терези

Навіть якщо у вас з'явиться вагомий привід для зневіри, намагайтеся не дати депресії розігратися – наприклад, займіться улюбленою справою: ви зможете переключити увагу з негативу на позитив.

Скорпіон

Будь-які переговори, які ви призначили на цей день, необхідно провести в неформальній обстановці – так би мовити, без краваток: лише так вдасться досягти необхідної домовленості.

Стрілець

З поганим настроєм, який може докучати вам від самого ранку, необхідно боротися всіма доступними способами – чому б, наприклад, не вирушити на шопінг і не купити щось дуже потрібне.

Козеріг

Можна – і треба! – розпочинати втілення в життя мрії, яка довго здавалася недосяжною: сьогодні обставини для її реалізації складуться максимально сприятливим чином.

Водолій

У взаєминах з партнером необхідно провести перезавантаження, наслідком якого може стати другий медовий місяць: важливо скористатися ним, щоб спрямувати спільне життя у щасливе русло.

Риби

Перш ніж, незважаючи на п'ятницю, розпочати реалізацію нового проєкту, зважте свої сили – чи вистачить їх на тривалу дистанцію, інакше потрібно вибрати справу, яку можна закінчити протягом дня.

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