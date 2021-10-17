Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли відчиняться двері між світами

Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли відчиняться двері між світами

День сприятливий для активних та енергійних дій у будь-яких сферах життя і діяльності.

Кожен повинен вибрати, що для нього є найголовнішим, і працювати в цьому напрямі. Особливо успішними будуть заняття творчістю — велика ймовірність створення справжніх шедеврів. Час також є в хорошому сенсі слова містичним: відчиняються двері між світами, внаслідок чого можна отримати таємне знання щодо обставин власного життя.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 жовтня для Овнів

У взаєминах із близькими велика ймовірність образ і, як наслідок, сварок, тому небажано не тільки згадувати минулі конфлікти, а й взагалі тісно спілкуватися — це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 жовтня для Тельців

День, коли важко позбутися спогадів, які оповідають про минулі події та людей, які в них брали участь: скористайтеся відчуттям дежавю для того, щоб зрозуміти, в чому в той час складалася ваша помилка.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 жовтня для Близнят

Не найсприятливіший день для початку роботи над новим проєктом, а ось завершувати раніше початі справи і підтягувати хвости можна і потрібно — без закриття професійних "рахунків" рух уперед неможливий.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 жовтня для Раків

Події минулого, пов'язані з тяжкими спогадами, неабияк вам набридли, тому можливість позбутися від них, яка випаде в цей день, не може вас не тішити.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 жовтня для Левів

Вирішуючи, як вчинити в кожному конкретному — як професійному, так і пов'язаному з особистим життям — випадку, не варто слухати порад оточення — звірятися потрібно тільки зі своїми власними думками.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 жовтня для Дів

Шлейф від колишніх образ, який досі тягнеться в ваших взаєминах із близьким другом, не дає вам помиритися остаточно: не варто форсувати події, це може призвести до нового витка конфлікту.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 жовтня для Терезів

День, коли не варто відстоювати свою правоту будь-що-будь — навпаки, постарайтеся якщо не вжити, то хоча б зрозуміти чужу точку зору — можливо, ви будете не такі категоричні, як раніше.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 жовтня для Скорпіонів

Не варто переживати через те, що фізичні і моральні сили перебувають на межі, тому вам важко давати раду навіть із найпростішими завданнями: потрібно трохи потерпіти — скоро відкриється друге дихання.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 жовтня для Стрільців

Хочете досягти успіху цього дня — дійте активно і зберігайте темп, який взяли на старті: якщо уповільнити рух хоча б ненадовго, робота може загальмуватися всерйоз і надовго.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 жовтня для Козорогів

Можна — якщо, звичайно, дозволить епідемічна ситуація — відправлятися в подорожі і відрядження: перешкод на шляху не виникне, а всі намічені справи вдасться виконати легко і з задоволенням.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 18 жовтня для Водоліїв

Можна ставати до ремонту і будівництва — роботи не перетворяться на стихійне лихо, а завершаться відносно швидко, результат же перевершить всі — навіть найсміливіші — очікування.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 жовтня для Риб

Важливо звертати увагу на інформацію, що надходить з різних джерел: в "купі" непотрібних знань вдасться відшукати кілька важливих фактів, які можна буде використовувати в роботі.

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