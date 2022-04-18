Гороскоп на 19-20 квітня для всіх знаків зодіаку: дні, коли потрібно обмежити спілкування з оточенням

Гороскоп на 19-20 квітня для всіх знаків зодіаку: дні, коли потрібно обмежити спілкування з оточенням

19-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, астрологи часто називають сатанинським.

Проте його небезпеку не варто перебільшувати – володіючи знаннями про те, як поводитися в цей час, її цілком можна уникнути. Насамперед необхідно обмежити спілкування з оточенням, особливо якщо йдеться про токсичних людей, і – звісно, за можливості – рідше залишати своє житло, яке є природним укриттям від усіх загроз світу, в якому ми живемо.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19-20 квітня для Овнів

Душевних переживань, які випробовуватимуть вас на міцність протягом цих двох днів, легко позбутися, зайнявши чимось не лише руки, а й голову – чому б вам, наприклад, не написати розповідь чи нарис?

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19-20 квітня для Тельців

Цими днями необхідно якомога рідше заходити до соцмереж – не утримавшись і вступивши в якусь дискусію, ви можете отримати багато неприємних коментарів, які точно не покращать вам настрій.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19-20 квітня для Близнят

Будь-які – особливо важливі – зустрічі і навіть розмови телефоном краще перенести на інший, більш вдалий час, у ці дні їх результат, на жаль, не виправдає ваших очікувань.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19-20 квітня для Раків

Зірки попереджають вас про необхідність бути готовими до агресії з боку оточення – боятися її не варто, просто бажано за перших її ознак згорнути спілкування.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19-20 квітня для Левів

Робота в ці дні не принесе бажаних результатів, тому – звісно, якщо є така можливість – треба взяти відгули чи хоча б не розпочинати серйозні справи, а підтягти старі “хвости”.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19-20 квітня для Дів

День категорично не підходить для грошових операцій, навіть якщо йтиметься лише про повернення старого боргу – щось обов'язково піде не так, і гроші відпливуть у невідомому напрямку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19-20 квітня для Терезів

Зірки рекомендують вам розпочати передсвяткове прибирання у будинку, розсортувати речі, обравши ті, які подарували неприємні вам люди, – ці предмети створюють у вашому будинку нездорове енергетичне тло.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19-20 квітня для Скорпіонів

Пам'ятайте, що виявляючи негативні емоції, ви таким чином енергетично підживлюєте сили зла – варто стримувати напади, які ллють воду на млин світової дисгармонії.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19-20 квітня для Стрільців

Дріб'язкові докори людей навколо, з якими ви зіткнетеся в ці дні, матимуть на меті вивести вас зі стану душевної рівноваги – не піддавайтеся на провокації, будьте вищими за це.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19-20 квітня для Козорогів

День сприятливий для того, щоб очистити енергетику свого будинку, використовуючи для цього силу вогню та води – потрібно спочатку як слід вимити всі кути, а потім обійти зі свічкою житло за годинниковою стрілкою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19-20 квітня для Водоліїв

Властива вам від природи чутливість цими днями може зіграти з вами злий жарт – не варто брати близько до серця несправедливі слова тих, хто навколо, вони самі не будуть раді своєму поганому настрою.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 – 20 квітня для Риб

До пропозиції взяти участь у чужому проєкті в цей час необхідно поставитися з великою обережністю – висока ймовірність того, що ви, вклавши в нього час і сили, в підсумку опинитеся не при ділі.

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