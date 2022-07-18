Гороскоп на 19-20 липня для всіх знаків зодіаку: дні революційних змін у житті

21-й місячний день, який триватиме майже дві доби – час революційних змін у всіх сферах життя.

Енергії, яку зірки подарують людям у ці дні, вистачить на реалізацію будь-яких – навіть найскладніших та найтрудомісткіших – проєктів. Пропозиції щодо зміни місця роботи, які ймовірні в цей час, виявляться вигідними – як у кар'єрному, так і у фінансовому плані, тож варто їх хоча б розглянути, не відкидаючи відразу. Максимально результативною виявиться робота в колективі – поодинці з поставленими завданнями не впоратися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Овнів

Енергії, якою зірки забезпечать вас у ці дні, має вистачити надовго, тому витрачати її потрібно вкрай ощадливо, інакше половина справ залишаться незавершеними.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Тельців

Не варто прислухатися до порад свого оточення, особливо якщо ви не цікавилися їхньою думкою щодо важливого для вас питання: у цей час жити своїм розумом важливо, як ніколи до того.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Близнят

В ці дні зірки закликають вас бути максимально чесними з людьми навколо: бажання схитрувати і прибрехати буде великим, але поступившись йому, ви згодом можете потрапити в незручну ситуацію.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Раків

У будь-якій ситуації необхідно опанувати себе: емоції – особливо негативні – можуть зробити вас "донорами" енергії, якої так потребують токсичні люди – не давайте їм "підживлюватися" від вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Левів

Навіть якщо рідні та близькі люди не проситимуть вас приділити їм увагу, подбайте про них, інакше згодом ви можете пошкодувати, що не зробили цього.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Дів

Намагайтеся не стати об'єктом маніпуляції інших людей: велика ймовірність того, що вони, відкривши вам якусь таємницю – якої, можливо, не існує в реальності, – змусять вас вчиняти їм на догоду.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 — 20 липня для Терезів

Важливо не помилитися, обираючи мету – як професійну, так і особисту: буде прикро, витративши чимало часу та зусиль, натомість отримати зовсім не те, що потрібно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Скорпіонів

Жодної хвилини не сумнівайтеся, отримавши прохання про допомогу від людини, яка завідомо слабша від вас: таким чином ви зробите добру справу не лише їй, а й собі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Стрільців

Йдучи до поставленої мети, необхідно максимально абстрагуватися від дрібниць, які заважатимуть зосередитися на роботі – перш за все, йдеться про побутові турботи і порожні розмови.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 — 20 липня для Козорогів

Працюючи над важливим професійним проєктом, не зупиняйтеся на досягнутому, навіть якщо вам здаватиметься, що ви виклалися на всі сто відсотків — зробіть останній ривок.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Водоліїв

Успіх супроводжуватиме вас у всіх сферах життя – як професійного, так і особистого: важливо не позіхати і не втратити вдалий шанс – повторитися щасливий збіг обставин може нескоро.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 – 20 липня для Риб

Близькій людині може не сподобатися занадто незалежний склад вашого розуму, який ви несвідомо йому продемонструєте: можливо, йому хочеться, щоб ви, як і раніше, погоджувалися з кожним його словом.

Читайте також: