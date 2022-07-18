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Гороскоп на 19-20 липня для всіх знаків зодіаку: дні революційних змін у житті

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Гороскоп на 19-20 липня для всіх знаків зодіаку: дні революційних змін у житті

Фото: Credits

21-й місячний день, який триватиме майже дві доби – час революційних змін у всіх сферах життя.

Енергії, яку зірки подарують людям у ці дні, вистачить на реалізацію будь-яких – навіть найскладніших та найтрудомісткіших – проєктів. Пропозиції щодо зміни місця роботи, які ймовірні в цей час, виявляться вигідними – як у кар'єрному, так і у фінансовому плані, тож варто їх хоча б розглянути, не відкидаючи відразу. Максимально результативною виявиться робота в колективі – поодинці з поставленими завданнями не впоратися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 20 липня для Овнів

Енергії, якою зірки забезпечать вас у ці дні, має вистачити надовго, тому витрачати її потрібно вкрай ощадливо, інакше половина справ залишаться незавершеними.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 20 липня для Тельців

Не варто прислухатися до порад свого оточення, особливо якщо ви не цікавилися їхньою думкою щодо важливого для вас питання: у цей час жити своїм розумом важливо, як ніколи до того.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19  20 липня для Близнят

В ці дні зірки закликають вас бути максимально чесними з людьми навколо: бажання схитрувати і прибрехати буде великим, але поступившись йому, ви згодом можете потрапити в незручну ситуацію.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 20 липня для Раків

У будь-якій ситуації необхідно опанувати себе: емоції – особливо негативні – можуть зробити вас "донорами" енергії, якої так потребують токсичні люди – не давайте їм "підживлюватися" від вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 20 липня для Левів

Навіть якщо рідні та близькі люди не проситимуть вас приділити їм увагу, подбайте про них, інакше згодом ви можете пошкодувати, що не зробили цього.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19  20 липня для Дів

Намагайтеся не стати об'єктом маніпуляції інших людей: велика ймовірність того, що вони, відкривши вам якусь таємницю – якої, можливо, не існує в реальності, – змусять вас вчиняти їм на догоду.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1920 липня для Терезів

Важливо не помилитися, обираючи мету – як професійну, так і особисту: буде прикро, витративши чимало часу та зусиль, натомість отримати зовсім не те, що потрібно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 20 липня для Скорпіонів

Жодної хвилини не сумнівайтеся, отримавши прохання про допомогу від людини, яка завідомо слабша від вас: таким чином ви зробите добру справу не лише їй, а й собі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 20 липня для Стрільців

Йдучи до поставленої мети, необхідно максимально абстрагуватися від дрібниць, які заважатимуть зосередитися на роботі – перш за все, йдеться про побутові турботи і порожні розмови.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1920 липня для Козорогів

Працюючи над важливим професійним проєктом, не зупиняйтеся на досягнутому, навіть якщо вам здаватиметься, що ви виклалися на всі сто відсотків — зробіть останній ривок.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19  20 липня для Водоліїв

Успіх супроводжуватиме вас у всіх сферах життя – як професійного, так і особистого: важливо не позіхати і не втратити вдалий шанс – повторитися щасливий збіг обставин може нескоро.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 20 липня для Риб

Близькій людині може не сподобатися занадто незалежний склад вашого розуму, який ви несвідомо йому продемонструєте: можливо, йому хочеться, щоб ви, як і раніше, погоджувалися з кожним його словом.

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