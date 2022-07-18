Гороскоп на 19-20 липня для всіх знаків зодіаку: дні революційних змін у житті

21-й місячний день, який триватиме майже дві доби – час революційних змін у всіх сферах життя.
Енергії, яку зірки подарують людям у ці дні, вистачить на реалізацію будь-яких – навіть найскладніших та найтрудомісткіших – проєктів. Пропозиції щодо зміни місця роботи, які ймовірні в цей час, виявляться вигідними – як у кар'єрному, так і у фінансовому плані, тож варто їх хоча б розглянути, не відкидаючи відразу. Максимально результативною виявиться робота в колективі – поодинці з поставленими завданнями не впоратися.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Овнів
Енергії, якою зірки забезпечать вас у ці дні, має вистачити надовго, тому витрачати її потрібно вкрай ощадливо, інакше половина справ залишаться незавершеними.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Тельців
Не варто прислухатися до порад свого оточення, особливо якщо ви не цікавилися їхньою думкою щодо важливого для вас питання: у цей час жити своїм розумом важливо, як ніколи до того.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Близнят
В ці дні зірки закликають вас бути максимально чесними з людьми навколо: бажання схитрувати і прибрехати буде великим, але поступившись йому, ви згодом можете потрапити в незручну ситуацію.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Раків
У будь-якій ситуації необхідно опанувати себе: емоції – особливо негативні – можуть зробити вас "донорами" енергії, якої так потребують токсичні люди – не давайте їм "підживлюватися" від вас.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Левів
Навіть якщо рідні та близькі люди не проситимуть вас приділити їм увагу, подбайте про них, інакше згодом ви можете пошкодувати, що не зробили цього.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Дів
Намагайтеся не стати об'єктом маніпуляції інших людей: велика ймовірність того, що вони, відкривши вам якусь таємницю – якої, можливо, не існує в реальності, – змусять вас вчиняти їм на догоду.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 19 — 20 липня для Терезів
Важливо не помилитися, обираючи мету – як професійну, так і особисту: буде прикро, витративши чимало часу та зусиль, натомість отримати зовсім не те, що потрібно.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Скорпіонів
Жодної хвилини не сумнівайтеся, отримавши прохання про допомогу від людини, яка завідомо слабша від вас: таким чином ви зробите добру справу не лише їй, а й собі.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Стрільців
Йдучи до поставленої мети, необхідно максимально абстрагуватися від дрібниць, які заважатимуть зосередитися на роботі – перш за все, йдеться про побутові турботи і порожні розмови.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 19 — 20 липня для Козорогів
Працюючи над важливим професійним проєктом, не зупиняйтеся на досягнутому, навіть якщо вам здаватиметься, що ви виклалися на всі сто відсотків — зробіть останній ривок.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Водоліїв
Успіх супроводжуватиме вас у всіх сферах життя – як професійного, так і особистого: важливо не позіхати і не втратити вдалий шанс – повторитися щасливий збіг обставин може нескоро.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 19 – 20 липня для Риб
Близькій людині може не сподобатися занадто незалежний склад вашого розуму, який ви несвідомо йому продемонструєте: можливо, йому хочеться, щоб ви, як і раніше, погоджувалися з кожним його словом.
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