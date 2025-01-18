Гороскоп на 19-20 січня для всіх знаків зодіаку: дні, коли потрібно звертати увагу на знаки

20-й місячний деньрозтягнеться на дві календарні доби, коли кожен з нас може стати ковалем свого щастя або нещастя.

Для цього дуже важливо проаналізувати перемоги та провали останнього часу, зробити з них висновки та враховувати їх у майбутньому. У цей час також необхідно звертати увагу на знаки, що надилаються нам Всесвітом чи підсвідомістю – вони допоможуть ухвалити рішення, що самостійно – без допомоги згори – зробити не вдасться.

Овен

Дні, коли ви можете втратити пильність і повірити навіть явної брехні, що призведе вас до сумних результатів, тому перш ніж прийняти за правду нову інформацію, ретельно проаналізуйте їх.

Телець

Не варто нікого обманювати, навіть якщо вам здаватиметься, що ви брешете заради порятунку: насправді за допомогою негідних засобів ще нікого не вдалося врятувати – швидше навпаки, так що не варто ризикувати.

Близнята

Не варто звертати увагу на випади недоброзичливців: по-перше, вони є у всіх, і ви – не виняток, а по-друге, їхнє невдоволення – свідчення ваших професійних та життєвих успіхів.

Рак

Вирушаючи на шопінг, заздалегідь вирішіть — а ще краще, запишіть — що вам необхідно придбати, щоб уникнути зайвих і марних витрат, не витратити більше, ніж можна і потрібно.

Лев

Від оформлення важливих фінансових документів – особливо це стосується понеділка – краще відмовитися, найменшої неточності чи друкарської помилки буде достатньо для того, щоб передбачуваний прибуток перетворився на збиток.

Діва

Побачень із коханою людиною, якщо, звичайно, ви не живете разом, цими днями краще уникати: велика ймовірність раптової та серйозної сварки, вийти з якої буде не так просто, як може здатися на перший погляд.

Терези

Максимум часу – особливо в неділю – необхідно присвятити перебуванню на свіжому повітрі: прогулянки в парку або вулицями міста не тільки сприятливо позначаться на самопочутті, а й піднімуть настрій.

Скорпіон

Увага з боку протилежної статі потрібно сприймати з гідністю — цими днями ви матимете ще привабливіший вигляд, ніж зазвичай, так що охочих вам про це сказати виявиться багато.

Стрілець

Лінощі, які – зовсім несподівано для такого діяльного знака як ваш – можуть здолати в цей час, необхідно гнати від себе: фізична робота – єдиний спосіб підняти собі настрій.

Козоріг

Не варто використовувати оточення з власною – корисливою – метою, навіть якщо вони самі «підставляться» під таке ставлення: згодом вам буде соромно за те, що ви так некрасиво вчинили довірливою людиною.

Водолій

У цей час головною вашою проблемою стане відсутність взаєморозуміння з людьми, які вас оточують: краще стати добровільним відлюдником, ніж встрянути в конфлікт, який може тривати довго і моторошно.

Риби

Роздратування, яке ви відчуватимете до інших людей, буде зумовлене невдоволенням самими собою – вирішивши цю проблему, ви позбавитеся негативу у погляді на навколишній світ.

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