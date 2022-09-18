Гороскоп на 19-20 вересня для всіх знаків зодіаку: дні пробудження фізичної та моральної сили

24-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, призведе до пробудження потужної фізичної та моральної сили.

Можна – і потрібно! – активно діяти, руйнуючи старе заради нового, зносячи вщент "будівлю", яка віджила своє, щоб на її фундаменті збудувати щось перспективніше.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Овнів

Новий проєкт, розпочатий у цей час, виявиться буквально приреченим на успіх, тож не варто зволікати з роботою над ним: що раніше ви її почнете, то швидше й успішніше він просуватиметься.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Тельців

Розмова з другою половинкою обіцяє бути серйозною, тому дуже важливо опанувати себе і не давати волю емоціям – вони можуть завести спілкування у глухий кут, з якого не буде виходу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Близнят

Будьте уважні до людей, які – мимоволі чи навмисне – опиняться в цей час у колі вашого спілкування: можливо, серед них виявиться той, кого ви давно шукаєте – ваша друга половинка.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Раків

Не варто боятися нового проєкту, займатися яким запропонує вам керівництво, навіть якщо він видасться вам складним і непідсильним: це ваш шанс здобути нову – варту заздрощів – посаду.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Левів

Конфліктів із близькими у вас цими днями не передбачається, якщо ви самі їх не спровокуєте: не варто дивитися на інших зверхньо і вчити їх життю, їм це може не сподобатися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Дів

Починаючи роботу над новим проєктом, ретельно зважте свої сили – як фізичні, так і моральні: важливо зрозуміти, чи зможете ви довести його до переможного кінця, чи здастеся і полишите на півдорозі.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Терезів

Тим із вас, хто ще не знайшов себе у творчості, зірки наполегливо радять спробувати зробити це зараз: можливо, ви зрозумієте, що завжди мріяли реалізуватися саме у такій справі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Скорпіонів

Час сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань, але найкраще підуть справи, пов'язані з купівлею і продажем: можна позбуватися того, що вам вже не знадобиться, і купувати необхідне.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Стрільців

Поки інші діють, вам – за рекомендацією зірок – необхідно скласти плани на майбутнє: цими днями вам вдасться визначитися із пріоритетними цілями та вирішити, як їх досягти.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 — 20 вересня для Козорогів

Ваша улюблена справа – робота – в цей час рухатиметься стрімко і без зволікань, вам треба буде лише встигати дотримуватися рамок складених раніше – сміливих – планів.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Водоліїв

До претензій близької людини, які ви можете почути в цей час, необхідно поставитися уважно і без упереджень: хоч як і неприємно це чути, частка правди в них є.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 – 20 вересня для Риб

Намагайтеся не ображати близьких злими жартами і в'їдливими зауваженнями: образити людину буде легко, а от загладити перед нею свою провину – не так легко, як видаватиметься на перший погляд.

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