Гороскоп на 19 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли енергію потрібно спрямовувати на творення

День, який, незважаючи на його будній статус, необхідно – хоча б частково – присвятити своїй родині, віддавши данину традиціям.

Також можна – і потрібно – вирушати в подорожі: на думку астрологів, розпочавшись сьогодні, вони будуть легкими і завершаться успішно. Енергію, якої сьогодні не бракуватиме, бажано витратити на добрі – мирні – справи: можна розпочинати будівництво й ремонт, садити рослини та сіяти насіння на розсаду, миритися з тими, з ким посварилися раніше.

Овен

Представникам вашого знака, які вирішили зайнятися "тюнінгом" власної зовнішності, важливо пам'ятати, що найкраще – ворог хорошого: щоб результат не налякав вас самих, треба вчасно зупинитися.

Телець

Даючи обіцянку, добре подумайте про те, чи зможете ви зрештою її виконати: якщо існує хоча б частка сумніву, відмовтеся давати слово – згодом не доведеться вибачатися за ненавмисний обман.

Близнята

Незважаючи на велику кількість справ на роботі, необхідно спланувати день так, щоб залишився час для власної оселі: розберіть речі в шафах і позбудьтеся всього, чим давно не користуєтеся.

Рак

Є сенс вислухати людину, яка тривалий час перебуває з вами у сварці: найімовірніше, вона нарешті визнала, що помилялася, і хоче перепросити – дайте їй шанс на виправлення ситуації.

Лев

День сприятливий для ремонтних робіт, особливо якщо вони давно назріли: якщо почати їх сьогодні, вони не стануть для вас стихійним лихом, а закінчаться легко і швидко, ще й результат вас потішить.

Діва

Не поспішайте висловлювати власну – особливо негативну – думку щодо вчинків іншої людини: вони здадуться вам зрозумілими лише на перший погляд, насправді у неї є поважні причини.

Терези

До мети, яку ви поставите перед собою сьогодні, необхідно йти без властивих вам коливань – вони заберуть у вас сили, а результату не дадуть: якщо не можна їх позбутися, краще взагалі нічого не робити.

Скорпіон

Привід для того, щоб підозрювати близьку людину в непристойних діях, здаватиметься переконливим, але саме в такому разі варто згадати про те, як давно ви її знаєте – навряд чи вона могла так вчинити.

Стрілець

До вирішення будь-якого професійного завдання необхідно поставитися з максимальною відповідальністю: що незначнішим і легшим воно виявиться, то складніше буде з ним впоратися.

Козоріг

Чим більше справ ви заплануєте на цей день, тим легше вам буде з ними впоратися, тож не прибідняйтеся: ви – в чудовій професійній формі, а отже, досягнете успіху.

Водолій

День сприятливий для ділових переговорів будь-якої складності – навіть найнезговірливіші партнери сьогодні будуть готові піти на поступки та досягти консенсусу з усіх – навіть дуже складних – питань.

Риби

Не чекайте, поки близькі люди образяться і звинуватять вас у тому, що ви не приділяєте їм уваги: сьогоднішній день сприятливий для того, щоб відкласти убік справи, які можуть зачекати, та приділити час їм.

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