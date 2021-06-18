Гороскоп на 19 червня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для сім'ї та особистого життя

День сприятливий для будь-яких справ, але особливо успішними стануть ті, що пов'язані з сімейним та особистим життям.

Налагодження взаємин із близькою людиною має розпочатися з кроку, зробленого їй назустріч: виниклу на рівному місці сварку необхідно завершити примиренням, а невизначеність у стосунках — зізнанням у почуттях. Можна також — якщо, звичайно, така необхідність назріла — робити пропозицію руки і серця.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 19 червня для Овнів

Не можна нікому — і нічому — дозволити зіпсувати вам настрій: це може негативно позначитися як на результативності праці, так і на необхідному для неї повноцінному відпочинку.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 19 червня для Тельців

День сприятливий для примирення з коханою людиною, з якою ви не так давно з якоїсь причини — об'єктивної або суб'єктивної — розсварилися: сьогодні вона охоче забуде всі образи.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 19 червня для Близнят

Можна — і треба! — затівати генеральне прибирання будинку, благо, суботній день цьому сприяє: найголовніше — не надерти поверхні, а позбутися від максимальної кількості непотребу, який заважає дихати.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 19 червня для Раків

Поява у вашому житті людини з минулого, який колись примудрилася серйозно вас образити, швидше за все, буде пов'язана з її бажанням покаятися — не лишайте його такого шансу.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 19 червня для Левів

Будь-які домашні роботи — включаючи розпочатий сьогодні ремонт аж до повного перепланування житла — будуть йти легко і безболісно, а закінчаться набагато швидше, ніж ви планували.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 19 червня для Дів

Слоган єзуїтів "мета виправдовує засоби", яким ви — ніде правди діти — досить часто керуєтеся, сьогодні вам не підходить: зірки рекомендують відпустити ситуацію, і тоді все владнається саме собою.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 19 червня для Терезів

Сьогодні зірки наділять вас серйозним авторитетом, тому до вас потягнуться друзі і знайомі з проханням дати пораду у вирішенні складної життєвої або професійної ситуації — намагайтеся нікому не відмовляти.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 19 червня для Скорпіонів

Якщо хтось попросить вас про допомогу, в жодному разі не відмовляйте: людині зробите добру справу, а собі заробите ще один "плюсик" у карму, а вони, як відомо, зайвими не бувають.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 19 червня для Стрільців

День вдалий для підготовки презентації проєкту, над яким ви працюєте тривалий час: складуться всі фактори, необхідні для того, щоб зацікавити ним керівництво і потенційних спонсорів.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 19 червня для Козорогів

Чим більше справ — переважно домашніх, але і професійних — ви заплануєте на цей день, тим швидше і успішніше вам вдасться їх виконати, так що сміливо складайте розширений план.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 19 червня для Водоліїв

День, незважаючи на статус вихідного, сприятливий для ділових переговорів: завдяки їхньому неформальному статусу, партнери будуть краще розуміти одне одного і охочіше досягати домовленостей.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 19 червня для Риб

Не можна шкодувати часу на сім'ю. З близькими людьми — через свою постійну зайнятість — ви не спілкуєтеся, навіть коли перебуваєте вдома, тому вони будуть вдячні вам за увагу.

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