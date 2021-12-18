Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку: день космічної гармонії

Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку: день космічної гармонії

День космічної гармонії, коли можна – і потрібно – відпочивати, думаючи про свій комфорт – як моральний, так і фізичний.

Зірки рекомендують нікуди не поспішати і займатися лише тими справами, які приносять задоволення – у жодному разі не можна робити те, що викликає негативні емоції. Потрібно відновити сили, які до цього дня швидко виснажилися, а тепер поступово почнуть акумулюватися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 грудня для Овнів

Близькі люди, від спілкування з якими у вихідний нікуди не дітись, можуть намагатися вивести вас із себе: відмахнутися від них, як від сторонніх, не вдасться, тому потрібно проявити максимум терпіння.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 грудня для Тельців

День, незважаючи на свято, бажано присвятити наведенню порядку в будинку: насамперед потрібно перебрати речі, розсортувавши їх на потрібні та непотрібні – останні краще віддати нужденним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 грудня для Близнят

Не варто спілкуватися з людьми, які мають на вас токсичний вплив, навіть якщо вам здаватиметься, що вони потребують вашої допомоги та участі – наслідки такої благодійності будуть непередбачуваними.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 грудня для Раків

Важливе рішення, що стосується взаємин із близькою людиною, будучи ухваленою сьогодні, з великою ймовірністю виявиться помилковим, тому необхідно перенести його на інший день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 грудня для Левів

Подумайте про фізичне очищення організму — дотримуйтесь правил здорового способу життя: складіть правильний раціон, займіться спортом, відвідайте лазню або сауну, прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 грудня для Дів

Дратівливість, яка може здолати вас у другій половині дня, обумовлена космічними енергіями – не варто їй піддаватися, адже вже завтра від неї не залишиться сліду.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 грудня для Терезів

Щодо оточення не можна допускати не лише негативних слів, а й злих думок – пам'ятайте: все, що ви побажаєте сьогодні іншим, незабаром отримаєте самі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 грудня для Скорпіонів

Вам зірки наполегливо радять провести сьогоднішній день на природі: найкраще вирушити з сім'єю за місто або в недалеку поїздку, якщо такої можливості не представиться, хоча б погуляти у парку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 грудня для Стрільців

День, коли обов'язково потрібно комусь допомогти – наприклад, допомогти продуктами самотній сусідці або віддати в спеціалізований пункт приймання одяг, який ви не носите – це стане гарною прикметою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 грудня для Козорогів

Можна – якщо, звичайно, дозволить епідемічна ситуацію – вирушати як у подорожі вихідного дня, так і в більш тривалі поїздки, вони виявляться напрочуд вдалими.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 грудня для Водоліїв

День рекомендується провести з сім'єю: найбільшу увагу бажано приділити літнім родичам та дітям, вони потребують його найбільше, так що не скупіться на добрі слова та дії.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 грудня для Риб

Вам світила рекомендують небагато… пофантазувати: створивши реальність своєї мрії, ви отримаєте масу нових та цікавих ідей, які згодом зможете використовувати у роботі та бізнесі.

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