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Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку: день, що дасть нам сили

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку: день, що дасть нам сили

Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли потужний приплив сил зможуть відчути всі – навіть найповільніші та найапатичніші люди.

З одного боку, це уможливить дії, на які у нас досі не вистачало ресурсів, з іншого, може породити хибне відчуття всесильності – людині здасться, що вона, образно кажучи, схопила бога за бороду. Чи варто говорити, що до реальності таке перебільшення своїх сил і можливостей не має жодного стосунку, а ось небезпеку в собі таїть чималу: не розрахувавши свої сили, можна опинитися як мінімум у безглуздому, а як максимум – у небезпечному становищі. Зірки закликають до реалістичного погляду як на світ, так і на себе самого – небажано його перебільшувати.

Овен

Овнам, які «славляться» своєю нестримністю, сьогодні особливо важливо стежити за тим, що вони кажуть: слова матеріалізуватимуться практично миттєво, що загрожує серйозними неприємностями.

Телець

Не варто нікому нічого обіцяти – особливо це стосується близьких людей: з об'єктивних причин ви не зможете стримати слово, а це не найкраще позначитися на ваших стосунках.

Близнята

Намагайтеся уникати порожніх розмов: захопившись, ви можете видати таємницю – свою чи чужу, а слово, що вилетіло, за всього бажання не вдасться повернути назад, що матиме небажані наслідки.

Рак

Необхідно дбати про своє здоров'я – насамперед, це стосується застудних та вірусних захворювань: необхідно одягатися за погодою, не переохолоджуватись та уникати місць великого скупчення людей.

Лев

Зіткнувшись з людиною, яка не відчуває до вас симпатій і не приховує цього, зберігайте спокій та гідність, а слухаючи негативні слова на свою адресу, дайте відповідь на них побажанням здоров'я.

Діва

Приплив енергії, який ви відчуєте сьогодні, спрямуйте не на роботу, а на улюблені заняття — саме в ньому ви сьогодні досягнете успіху, та, до того ж, ще й задоволення отримаєте, що важливо.

Терези

Не варто братися за важливий професійний проєкт без серйозної підготовки: навіть якщо оточення – особливо начальство – підштовхуватиме вас до дій, не поспішайте з ними.

Скорпіон

Незважаючи на щільний робочий графік, необхідно знайти час для відпочинку – пам'ятайте, що добре працює той, хто вміє вчасно зупинитися та відновити сили, інакше вони швидко вичерпаються.

Стрілець

Перш ніж ухвалити важливе рішення особистого плану, порадьтеся з людьми, яким довіряєте – це можуть бути як родичі, так і близькі друзі: вони дадуть вам слушну та безкорисливу пораду.

Козоріг

Відомо, що ви – не майстер компліментів, але сьогодні намагайтеся подолати себе: чим більше добрих слів ви скажете людям, що оточують вас, тим більше позитиву впустіть у власне життя.

Водолій

Не варто витрачати сили, в яких сьогодні не буде нестачі, на порожні розмови та суперечки: виберіть найважливішу – професійну – мету та докладіть максимум зусиль для її досягнення.

Риби

За допомогою красномовства, яким забезпечать вас сьогодні зірки, ви зможете переконати у своїй правоті навіть найнезговірливіших опонентів, тому сьогодні можна вирішувати важливі питання з керівництвом.

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