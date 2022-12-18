Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку: день, який потрібно провести на самоті

Якщо немає можливості зовсім відмовитися від роботи, необхідно вибрати її дистанційну форму – так менше шансів зіткнутися з кимось із оточення, хто буде, м'яко кажучи, негативно налаштований. Вільний час бажано присвятити відпочинку – він допоможе відновити сили, кількість яких впевнено наближається до нуля.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 грудня для Овнів

Провокаторів, які хотітимуть вивести вас на неконтрольовані емоційні реакції, сьогодні буде достатньо – виявіть стриманість, не давайте їм можливості "підживитися" вашою енергією.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 грудня для Тельців

За найменшої нагоди приділіть час внутрішній роботі над помилками: пригадайте все, що ви зробили останнім часом, і проаналізуйте кожну свою дію – висновки в майбутньому вам знадобляться.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 грудня для Близнят

Незважаючи на те, що ви, як вам може здатися, знайдете геніальне рішення поставленого перед вами керівництвом завдання, не поспішайте викладати його на загальний огляд – сьогодні з натовпу колег краще не виділятися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 грудня для Раків

Позичати гроші – звісно, якщо виникне така необхідність – сьогодні можна, а ось давати їх у борг зірки не рекомендують: велика ймовірність того, що ви вже ніколи більше їх не побачите.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 грудня для Левів

Не найсприятливіший час для того, щоб братися до складних і відповідальних справ, навіть якщо керівництво наполягатиме на тому, щоб ви зробили це негайно – почекайте хоча б до завтра.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 грудня для Дів

Представникам вашого знака сьогодні небажано байдикувати: вигадайте для себе будь-яку справу – найкраще, якщо це буде ваше хобі, але не сидіть, склавши руки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 грудня для Терезів

День ідеально вдалий для наведення ладу, причому не тільки й не стільки вдома, скільки на роботі: необхідно перебрати документи – як паперові, так і цифрові – і викинути ті, що загромаджують простір.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 грудня для Скорпіонів

Тим представникам знака, яким потрібна допомога з оформленням документів, сьогодні можна сміливо вирушати на прийом до чиновницьких кабінетів: їхнє питання вирішиться швидко і без зволікань.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 грудня для Стрільців

Від будь-яких важливих зустрічей – як ділового, так і особистого характеру – сьогодні краще відмовитися: згоди зі співрозмовниками однаково досягти не вдасться, тому не варто марнувати час і моральні сили.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 грудня для Козорогів

День, коли ініціатива може бути покараною: підказавши керівництву, як вирішити важливе професійне питання, ви, найімовірніше, і будете призначені головним виконавцем, хочете ви того чи ні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 грудня для Водоліїв

З апатією, яка може охопити вас ближче до обіду, необхідно боротися всіма доступними вам способами: чому вам, наприклад, не напроситися в гості до кращої подруги, щоб щиро поговорити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 грудня для Риб

Найкращим відпочинком для вас сьогодні стане зміна діяльності: стомитеся від інтелектуальної праці, переходьте до фізичної, а потім – навпаки: так день мине легко та майже непомітно.

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