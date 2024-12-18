Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку: один із найнебезпечніших днів місячного календаря

Один із найскладніших – і найнебезпечніших – днів місячного календаря, коли у цілковитій безпеці можна почуватися у стінах свого дому.

Виходити з нього можна лише у разі нагальної потреби. Оскільки в будні таке практично неможливо, потрібно вибудувати свій день таким чином, щоб якнайшвидше впоратися з поставленим завданням, хоч би який характер воно носило, і одразу ж повернутися додому. Особливо недозволено втручатися в конфлікти, які можуть виникнути на шляху, – їхній розвиток ні до чого доброго не призведе.

Овен

Спілкуватися сьогодні бажано тільки з тими людьми, від яких ви не очікуєте каверзи за жодних обставин, розмову з усіма іншими краще перенести на інший час – хоча б на завтрашній день.

Телець

Вимушене перебування вдома зверне вашу увагу на дрібні побутові проблеми, які необхідно усунути до свят, – пізніше у вас не вистачить на ці роботи ні часу, ні сил.

Близнята

День несприятливий для ділових переговорів навіть якщо ви запланували їх заздалегідь: сьогодні вам навряд чи вдасться порозумітися з діловими партнерами, а, отже, дуже важлива для вас угода не відбудеться.

Рак

Не варто ухвалювати важливих рішень, особливо якщо вони стосуються визначення подальшої долі – вашої чи ваших близьких: у таких питаннях помилка може коштувати вам дуже дорого.

Лев

Роблячи передсвяткове прибирання, насамперед намагайтеся позбутися речей, якими давно не користуєтеся, – у новий рік потрібно увійти з чистим, незахаращеним навколишнім простором.

Діва

День сприятливий для підбиття життєвих підсумків моральної якості: подумайте про те, як складаються ваші стосунки з близькими людьми – можливо, вам до снаги змінити їх на краще.

Терези

До порад, які сьогодні можуть вам давати різні – зокрема й ті, хто заслуговують на вашу довіру, – люди, необхідно дослухатися, але чинити, в результаті, лише відповідно до своїх міркувань.

Скорпіон

Прийшов час розібратися у взаєминах із близькою людиною, які останнім часом стали напруженими: для цього достатньо приипинити вдавати, що все гаразд, і просто поговорити з нею.

Стрілець

Щоб уникнути конфліктів, які сьогодні можуть спалахувати на кожному кроці, вам необхідно виявити якості, які у повсякденному житті ви демонструєте дуже рідко – терпіння та поступливість.

Козоріг

Імовірні сьогодні знайомства не принесуть вам нічого хорошого, тому зірки радять вам обходити людей, які нав'язуватимуться у друзі, десятою дорогою – так можна буде уникнути серйозних проблем.

Водолій

Якою б фантастичною не здалася вам ідея, яка спаде на думку, намагайтеся не відмахуватися від неї одразу – візьміть час на роздум: можливо, будучи втіленою в життя, вона принесе успіх.

Риби

За найменшого сумніву, що ви зможете стримати дане комусь слово, не давайте поспішних обіцянок – ризикуєте потрапити в ситуацію, коли від вас категорично вимагатимуть виконання всіх зобов'язань.

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