Гороскоп на 19 квітня для всіх знаків зодіаку: день: коли важливо думати про інших людей

День, коли особливо важливо якомога більше думати про інших людей – причому не лише близьких, а й сторонніх.

Участь у долі інших людей буде однаково сприятливою як для тих, на кого вона спрямована, так і для тих, хто це добро робить. Для нових занять час несприятливий – користі від них буде небагато, тому рекомендується доводити до ладу старі, але відкладені на невизначений період справи. Небажано займатися вирішенням фінансових питань – дуже великий ризик втрат, від яких можна убезпечити себе бездіяльністю.

Овен

Жалість цього дня можна проявляти до всіх, крім самих себе: це почуття позбавить вас сил, необхідних для плідної професійної діяльності та успішного особистого життя.

Телець

З'ясовуючи стосунки з близькою людиною, не підвищуйте тон і не використовуйте доводів, які схожі на "удар нижче пояса": таким чином ви ні про що не домовитеся, а ще сильніше посваритеся.

Близнята

Незважаючи на благодійний характер дня, допомогу потрібно надавати лише тим, хто дійсно її потребує, шахраї, що активізувалися, можуть позбавити її тих, кому вона дійсно потрібна.

Рак

Добрі справи будуть "зараховані" вам лише в тому разі, якщо ви не станете чекати за них на подяку у відповідь, інакше щира допомога перейде в розряд взаємовигідних взаємин "ти мені, я тобі".

Лев

Намагайтеся стримувати спалахи гніву, які можуть переслідувати вас цього дня: вони – вплив місячних енергій, тому вже завтра від них не залишиться і сліду, а ви знову перетворитеся на доброзичливу людину.

Діва

Велика ймовірність сварки з рідними вам людьми, тому від зустрічі та спілкування з ними сьогодні краще відмовитися, якщо ж уникнути її не вдасться, намагайтеся якомого менше говорити та якомога більше мовчати.

Терези

Зрозуміти, як без втрат вийти з професійної чи життєвої ситуації, що склалася, можна буде, лише проаналізувавши фактори, які до неї призвели: виявиться, що все не так уже і складно.

Скорпіон

Скористатися тим, що люди навколо сьогодні ставитимуться до вас максимально доброзичливо та охоче прийдуть на допомогу у вирішенні будь-яких питань, не соромно: не можна втрачати такий вдалий шанс.

Стрілець

Зверніть увагу на тих, хто живе поруч з вами: можливо, вони потребують допомоги, надати яку цілком вам до снаги – використовуйте всі доступні вам можливості, щоб полегшити їхнє існування.

Козоріг

Представники вашого знака почуваються комфортно лише під час дій – передусім професійного характеру, але сьогодні необхідно подумати і про відпочинок, інакше робота не буде плідною.

Водолій

Звертайте увагу на сигнали, які сьогодні надсилатиме вам Всесвіт: у них може міститися відповідь на важливе для вас питання, яке ви самостійно вирішити не зможете.

Риби

Навіть якщо події нинішнього дня викликатимуть у вас роздратування, намагайтеся зберігати спокійний – і оптимістичний – стан духу: вже завтра все зміниться на краще, тож чи варто даремно витрачати нерви.

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