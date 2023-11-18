Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли думки матеріальні

День, коли наші думки можуть матеріалізуватися практично миттєво, тож важливо тримати їх під контролем.

Не менш важливо, загадуючи бажання, які теж мають всі шанси на те, щоб справдитися, максимально їх деталізувати, інакше можна отримати зовсім не те, про що мрієш. У стосунках з оточенням важливо демонструвати не тільки витримку, а й шляхетність: можливо, хтось із нього вчинить негарно, але це не привід, уподібнюючись до нього, поводитися відповідним чином.

Овен

Сьогодні кожне слово може обернутися проти людини, яка його сказала, тому необхідно максимально обережно вибирати вислови, тим більше, що їх у вас у лексиконі достатньо.

Телець

Відсутність порозуміння з близькою людиною може стати причиною серйозного конфлікту, тому – зрозуміло, якщо існує така можливість – необхідно скоротити спілкування з нею до мінімуму.

Близнята

Все, що ви сьогодні скажете – навіть якщо це буде зроблено необдумано та зопалу, – може бути використане проти вас самих, тому важливо пам'ятати: іноді краще жувати, ніж говорити.

Рак

Частину дня, незважаючи на вихідний статус, бажано присвятити підготовці до робочого тижня – особливо презентації нового проєкту, який приверне до вас увагу керівництва.

Лев

Тим, хто давно подумує про зміну місця роботи, варто вивчити і проаналізувати вакансії, що існують в Інтернеті – завтра, перебуваючи на робочому місці, ви навряд чи зможете це зробити непомітно.

Діва

Промовистість і переконливість, якими вас нагородять сьогодні зірки, вистачить для того, щоб переконати будь-кого в чому завгодно, особливо – своїх домашніх, які і так вірять усьому, що ви скажете.

Терези

Усі заплановані на цей день – переважно, побутові – справи слід призначити на першу половину дня, а другу – присвятити відпочинку, щоб відновити сили перед робочим тижнем.

Скорпіон

День – чи хоча б його частину – потрібно обов'язково провести на свіжому повітрі: ваш імунітет не може похвалитися особливою міцністю, тому необхідно використати будь-яку можливість його підтримати.

Стрілець

Якщо ви давно збиралися відверто поговорити з коханою людиною, кращого часу вам не знайти: сьогодні ви обидва будете схильні прийняти чужу точку зору, отже суперечливих питань не залишиться.

Козоріг

День сприятливий для будь-яких починань, але особливо це торкнеться сімейних справ: тим, хто нещодавно одружився, настав час заводити власні традиції та ритуали, які вони будуть повторювати щороку.

Водолій

Необхідно завершити всі домашні справи, що «зависли», в іншому разі протягом робочого тижня вони будуть відволікати вас від важливої роботи, створюючи тим самим нервову атмосферу.

Риби

Сьогодні – як у жоден інший день – важливо взяти на озброєння позитивне мислення: думаючи про хороше, ви залучатимете відповідні події та ситуації, і – навпаки.

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