Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути максимально обережними

Один з найнебезпечніших днів місячного календаря, протягом якого треба бути максимально обережними.

Застереження стосується всіх сфер нашого життя, але особливо – взаємин з іншими людьми: конфлікт, що спалахнув сьогодні, з більшою ймовірністю матиме продовження у вигляді серйозних наслідків, тому потрібно використовувати будь-яку можливість, щоб його уникнути. Якщо робочі обов'язки дозволять залишитися вдома, потрібно так і зробити, якщо ж ні, то хоча б не варто ні з ким з'ясовувати стосунки, оминаючи вибухонебезпечні теми.

Овен

Гарний настрій, що супроводжує вас від самого ранку, можуть зіпсувати душевні переживання, пов'язані з негарним вчинком близької людини – не варто брати її необачну поведінку близько до серця.

Телець

Негативні емоції, які ви сьогодні можете відчути до когось у своєму оточенні, можуть зіграти з вами злий жарт – почавши гніватися, ви не одразу зумієте зупинитися, стаючи все нестерпнішими.

Близнята

Зірки радять вам ігнорувати прояви агресії з боку людей, які вас оточують: відповівши на неї симетрично, ви спровокуєте їх на ще більший негатив, що вам зовсім не потрібно.

Рак

Представникам такого вразливого знака, як ваш, сьогодні краще залишитися вдома – зустріч з неадекватними, агресивними людьми, які перебувають під впливом винних випарів, нічого доброго вам не принесе.

Лев

У пошуках відповіді на важливе запитання вам потрібно звернути увагу на факти, які стануть відомі цього дня: вхопившись за цю "ниточку", ви легко зможете "розплести" весь "клубок".

Діва

Не найкращий день для вирішення фінансових питань: припустившись навіть невеликої, але прикрої помилки, ви ризикуєте перекрити грошовий потік, який іде до вас зверху – від найвищих сил.

Терези

Як би не дратували вас сьогодні люди навколо, намагайтеся утримати негатив, який рватиметься назовні: давши йому волю, ви в запалі можете зруйнувати стосунки з близькою людиною, якими дуже дорожите.

Скорпіон

Зіткнення з токсичними людьми, які захочуть підживитися вашою енергетикою, може надовго позбавити вас сил – як фізичних, так і моральних: намагайтеся оминати їх стороною.

Стрілець

Не варто бути відвертими з людьми, з якими ви недостатньо добре знайомі – ви не можете знати, як вони розпорядяться фактами, які ви самі їм і повідомите: найімовірніше, вони можуть вам нашкодити.

Козоріг

Вірити на слово незнайомим людям небажано завжди, але сьогодні робити це особливо небезпечно – надто велика ймовірність потрапити на гачок непорядних людей, що призведе до небажаних втрат.

Водолій

Отримавши неприємну звістку, не поспішайте брати її близько до серця: цілком можливо, що вона виявиться, м'яко кажучи, сильно перебільшеною, а, найімовірніше, і зовсім не відповідатиме істині.

Риби

Ідеї професійної якості, які сьогодні можуть спасти вам на думку, виявляться перспективними і плідними, але братися до їх реалізації одразу ж не варто – сьогоднішній день не підходить для старту.

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