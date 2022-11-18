Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку: день, який краще провести на самоті

День, коли всі – навіть найактивніші та найенергійніші люди – відчувають небажання щось робити.

Лінь та апатія цієї місячної доби – явище абсолютно нормальне, тож не варто, долаючи внутрішній опір, змушувати себе працювати, тим більше, що на календарі вихідний, а отже, у кожного з нас є повне право на заслужений відпочинок. Також дуже важливо відмовитися від спілкування зі своїм оточенням, а за найменшої можливості краще взагалі провести цей час на самоті.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 листопада для Овнів

Такій діяльній натурі, як ви, важко повністю відмовитися від роботи – хоча б домашньої, але чим би ви не займалися, найголовніше сьогодні – не поспішати, інакше вже завтра все доведеться переробляти.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 листопада для Тельців

У стосунках із коханою людиною головне – не намагатися змінити її, переробивши на свій лад: дозвольте їй бути такою, якою вона є, тоді і сваритися з нею з будь-якого приводу – і без нього – не доведеться.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 листопада для Близнят

Вітер змін, який тягне вас до інших міст і навіть країн, сьогодні може занести вас зовсім не туди, куди треба, тож намагайтеся якось вгамувати свій потяг до пригод – до добра вони не доведуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 листопада для Раків

Навіть якщо ви на когось серйозно ображені, не допускайте стосовно цієї людини негативних думок: пам'ятайте про те, що зло – навіть у такому, здавалося б, незначному вигляді – карається.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 листопада для Левів

Навряд чи вам сьогодні вдасться добре засвоїти нову інформацію, тому від самоосвіти бажано відмовитися – краще просто почитати новий або, навпаки, старий, але добре знайомий та улюблений роман.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 листопада для Дів

Зірки рекомендують вам зайнятися улюбленою справою – навести лад у будинку і особливо в шафах: у міру того, як речі будуть складатися в однакові, рівні стовпчики, в голові теж проясниться.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 листопада для Терезів

Вирішення серйозних питань, навіть якщо вони стосуються лише домашнього господарства, сьогодні краще не планувати: по-перше, успіху від них очікувати не доводиться, а по-друге, сьогодні обов'язково треба відпочити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 листопада для Скорпіонів

Вирішивши дати комусь цінну пораду або тим більше повчити когось життя, подумайте про те, як це менторство відобразиться на стосунках із цією конкретною людиною: найімовірніше, вони можуть постраждати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 листопада для Стрільців

Займіться домашніми справами, які ви тривалий час відкладали на потім: можливо, настав час викинути непотрібні папери – застарілі документи і протерміновані рахунки – з ящиків письмового столу й комода.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 листопада для Козорогів

Будьте уважні до думок, які сьогодні спадатимуть вам на думку: можливо, вони здаватимуться такими, що не мають особливого значення, але насправді це не так – серед них трапляться по-справжньому цінні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 листопада для Водоліїв

Відпочинок, якому зірки сьогодні пропонують вам присвятити день, зовсім не означає, що потрібно байдикувати – чому б вам, наприклад, не зайнятися спортом або не вирушити на прогулянку околицями пішки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 листопада для Риб

Сьогодні не варто брати в борг, і особливо позичати, навіть якщо з таким проханням звернеться близька вам людина: з поверненням грошей, на жаль, виникнуть проблеми, тому вмовте позичальника зачекати кілька днів.

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