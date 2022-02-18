Гороскоп на 19 лютого для всіх знаків зодіаку: день амбітних починань

Гороскоп на 19 лютого для всіх знаків зодіаку: день амбітних починань

День, коли, незважаючи на вихідний, можна тавати до будь-яких — навіть найсміливіших і амбітних — починань.

Головне, не сумніватися, як у правильності обраного шляху, так і у власних силах, тоді все складеться якнайкраще. Якщо почати роздумувати про те, чи правильно чиниш, справа загальмується, а потім, можливо, і взагалі зупиниться, до того ж нарікати водночас доведеться лише на себе.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 лютого для Овнів

День сприятливий для зустрічі з друзями, особливо тими, яких ви давно не бачили: можна – і потрібно – зустрітися, погуляти, посидіти в кафе, зірки впевнені, що у вас зібралося багато тем для розмов.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 лютого для Тельців

Спілкуючись із коханою людиною, необхідно встановити, а потім і зберігати деяку дистанцію, інакше будь-яка дрібниця може стати причиною серйозного конфлікту, який нікому не потрібен.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 лютого для Близнят

Вам сьогодні необхідно подумати про те, як очистити організм від шлаків та токсинів: можна сісти на детокс-дієту, відвідати SPA-салон, лазню чи сауну – ці заходи цілюще вплинуть на організм.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 лютого для Раків

Необхідно звернути увагу на стан зору, який останнім часом трохи похитнувся: не варто довго працювати за комп'ютером і багато читати, можна – і треба – більше відпочивати, а ще краще – спати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 лютого для Левів

Якими б справами ви сьогодні не займалися – професійними чи побутовими – постарайтеся все доводити до кінця, інакше ваша робота стане на паузу і вам не вдасться зрушити її з місця.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 лютого для Дів

День необхідно витратити на опрацювання нового проєкту, до реалізації якого ви зможете стати вже у понеділок: важливо продумати всі – навіть найдрібніші – деталі, тоді зможете розраховувати на успіх.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 лютого для Терезів

Незважаючи на вихідний, можна ставати до реалізації нового проєкту – щоправда, робити це можна лише після того, як усі розпочаті раніше справи будуть завершені та, образно кажучи, поставлені на полицю.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 лютого для Скорпіонів

Яким би сильним не було бажання попрацювати над започаткованим на тижні проєктом, у якому якраз все почало вдаватися, варто все-таки згадати про те, що ми живемо не тільки для того, щоб працювати, і відпочити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 лютого для Стрільців

День сприятливий для роздумів, які повинні дати вам зрозуміти, якою життєвою дорогою ви йдете і чи не звернули на ній не в той бік — поки не пізно, можна почати все спочатку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 лютого для Козорогів

Необхідно дослухатися до сигналів, які надсилатиме організм, але в жодному разі не займатися самолікуванням: самопочуття воно не покращить, а ось шкоди завдасть – краще звернутися до лікаря.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 лютого для Водоліїв

День сприятливий для шопінгу: гарний настрій, який можна буде підвищити, приміряючи одяг із нових весняно-літніх колекцій, підтримають вдалі покупки, в яких можна буде блиснути влітку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 лютого для Риб

Необхідно максимально уважно поставитися до свого харчування і, незважаючи на вихідний, відмовитися від жирної та важкої їжі та особливо від алкоголю – сьогодні він може виявитися для вас особливо шкідливим.

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