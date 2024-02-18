Гороскоп на 19 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна братися до будь-яких проєктів

Нинішня місячна доба якнайкраще підходить для початку тижня – можна братися за будь-які професійні та бізнес-проєкти.
Вирішення всіх без винятку питань приречене на успіх – звісно, за умови, що людина докладатиме якихось зусиль, не розраховуючи на манну небесну. Час також сприяє добрим справам: допомога тим, хто її потребує, виявиться не лише шляхетною, але й – як не дивно це прозвучить – вигідною справою: позитивний бумеранг не змусить на себе довго чекати.
Овен
Гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, подарує неприємну працездатність – під її впливом вам вдасться здолати величезний обсяг роботи – як на роботі, так і вдома.
Телець
День сприятливий для налагодження стосунків з людиною, з якою ви певний час тому посварилися винятково з власної вини: намагайтеся визнати свою провину і повернути її прихильність.
Близнята
Не варто одразу довіряти всі свої таємниці новому знайомому: найімовірніше, його мета – обдурити вас, тому не варто зачаровуватися раніше часу – спочатку спробуйте дізнатися, яку мету він переслідує.
Рак
Зустріч зі старим знайомим, якого ви не бачили багато років, найімовірніше, виявиться невипадковою: таким чином життя допоможе вам дати відповідь на важливе питання, яке легко може вирішити ця людина.
Лев
Обставини нинішнього дня сприятимуть новому погляду на старих знайомих: людина, яку ви звикли не помічати, відкриється з найнесподіванішого – позитивного – боку.
Діва
Якщо ви давно збиралися поговорити з начальством на тему підвищення зарплатні, зробіть це сьогодні: воно задовольнить ваші потреби навіть у більшому обсязі, ніж той, на який ви розраховуєте.
Терези
Велика ймовірність того, що хтось із друзів попросить вас виступити посередником у його конфлікті з іншою людиною: для вас така роль є вкрай невигідною, тому знайдіть привід, щоб від неї відмовитися.
Скорпіон
Уникайте суперечок і пов'язаних з ними сварок, які можуть призвести до погіршення взаємин з близькими людьми, порушивши таким чином сімейну ідилію, яка є такою важливою для представників вашого знака.
Стрілець
Почавши день у прискореному темпі, ви вже до обіду можете відчути втому – в такому разі треба взяти таймаут і трохи відпочити, тоді вже за годину ви відчуєте друге дихання.
Козоріг
Гарний час для того, щоб показати начальству: ви маєте не лише рідкісну працьовитість, а й велику кількість талантів – схоже, настав час йому гідно оцінити їх.
Водолій
Можливо, це твердження викличе у вас недовіру, та що менше ви поспішатимете й метушитиметеся, то більше встигнете зробити, тож працюйте в режимі спокою та розміреності – він буде найрезультативнішим.
Риби
Особливо успішними, незважаючи на понеділок, виявляться справи, які так чи інакше пов'язані з господарськими клопотами: можна розпочинати ремонт будь-якої складності, робити генеральне прибирання, готувати їжу на вихідні.
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