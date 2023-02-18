Гороскоп на 19 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно дбати про близьких

День, коли енергію, нестачі якої не буде, необхідно спрямовувати не на результат, а на процес, від якого потрібно отримати задоволення.

Оскільки сьогодні на календарі неділя, стосується сказане вище не роботи, а особистого життя: турбота про близьких людей, якщо не сприймати її як тяжкий обов'язок, може принести радість і зробити людину щасливою. Тим, хто перебуває у сварці з коханою людиною, не тільки можна, а й треба з нею помиритися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 лютого для Овнів

День сприятливий для відвідування перукарні: разом із відрослим волоссям вам вдасться позбутися негативу, який був накопичений протягом тривалого часу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 лютого для Тельців

День логічно буде присвятити відпочинку: погуляти на свіжому повітрі, зайнятися посильним видом спорту – це дозволить відновити сили, що вичерпуються, і накопичити енергію, яка знадобиться вам вже на початку робочого тижня.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 лютого для Близнят

Час сприятливий для проведення романтичної вечері з коханою людиною або відвідування кафе з друзями – особливо з тими, кого ви давно не бачили: у будь-якому випадку зустріч пройде успішно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 лютого для Раків

Якщо ви вирішите взятися за нову справу, у вас, найімовірніше, нічого не вдасться – ви тільки задарма витратите час, так що згадайте про те, що сьогодні вихідний, і влаштуйте собі перепочинок.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 лютого для Левів

Присвятіть день – благо, на календарі вихідний – турботі про себе: відпочиньте, прийміть ванну, погуляйте та займіться улюбленою справою – організм обов'язково скаже вам за це спасибі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 лютого для Дів

Чим би ви не вирішили зайнятися в цей час – вирішенням професійних питань або побутовим клопотом, намагайтеся не втомлюватися: робота роботою, а про відпочинок – тим більше сьогодні – теж забувати не можна.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 лютого для Терезів

У вихідний день небажано витрачати час на професійні справи – навіть у думках аналізувати свої помилки та досягнення неварто, оскільки так ви не зможете відновити сили, які вам знадобляться вже в понеділок.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 лютого для Скорпіонів

Ви давно тримаєте себе в їжакових рукавицях, не дозволяючи собі розслабитися навіть на хвилину – сьогодні в сімейному колі можна дозволити собі хоч трохи перевести дух – настрій прогнозовано покращиться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 лютого для Стрільців

Спілкуватися з оточенням – як у реальному, так і у віртуальному режимі – потрібно якнайменше: розмови, які не мають якоїсь конкретної мети, заберуть масу енергії, необхідної для більш корисних завдань.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 лютого для Козорогів

Не варто гнатися за всіма "зайцями" одразу, намагаючись встигнути переробити всі домашні справи, а заразом підготуватися до робочих буднів: якийсь напрям у будь-якому разі постраждає, тож краще вибрати один.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 лютого для Водоліїв

Отримати додатковий заряд енергії, який вже наступного тижня допоможе вам подужати складні робочі завдання, можна буде, поспілкувавшись із найкращим другом чи подругою – це принесе позитивні емоції.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 лютого для Риб

Не втрачайте шансу покращити стосунки з близькими людьми, який представиться вам сьогодні: погуляйте разом у зимовому парку, влаштуйте сімейну вечерю – нехай кохана людина оцінить вашу турботу.

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