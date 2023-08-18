Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас переслідуватиме невдоволення світом

День, коли нас може переслідувати невдоволення всім світом, але насамперед самими собою, своїм становищем та досягненнями.

На щастя, це відчуття не має нічого спільного із реальним станом справ, тому не варто робити з нього трагедію — вже завтра від нього не залишиться й сліду. Втім, сказане вище не означає, що не можна ефективно покращити своє життєве становище — як професійне, так і особисте: зірки вітають ініціативу такого роду.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 серпня для Овнів

Непросту енергетику дня можна буде подолати, зайнявшись фізичною працею — наприклад, провести генеральне прибирання в домі чи зайнятися сезонними садово-городними роботами.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 серпня для Тельців

Спробуйте відмовитися від телефонних розмов і спілкування в месенджерах: ви несподівано для себе виявите, що нічого страшного не сталося, а часу звільниться — маса.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 серпня для Близнят

Небажано спілкуватися з людиною, яка виявлятиме хоча б незначну агресію: важко передбачити, чим закінчиться така розмова, тому краще оминути такого співрозмовника.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 серпня для Раків

Не чекайте, поки людина, якій ви симпатизуєте, скаже вам про свої почуття: беріть ініціативу до своїх рук і зізнавайтеся в них самі — вам не доведеться пошкодувати про свій вчинок.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 серпня для Левів

Від фінансових операцій, навіть якщо це лише поповнення рахунку мобільного телефону, краще відмовитися: найменша неточність або друкарська помилка може призвести до матеріальних втрат.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 серпня для Дів

Енергію, яку ви сьогодні отримаєте від зірок, необхідно витрачати з розумом: не варто витрачати весь її запас на першу справу — краще рівномірно розподілити сили на весь день.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 серпня для Терезів

Не варто підживлювати своєю енергетикою токсичних людей, які можуть провокувати вас на неадекватні реакції, краще поставитися до їхніх витівок спокійно — така спрямована проти вас злість повернеться назад.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 серпня для Скорпіонів

Утримайтеся від їдких зауважень на адресу інших людей, навіть якщо вони здадуться вам дотепними: об'єкт ваших жартів може не оцінити ваше почуття гумору та образитися серйозно та надовго.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 серпня для Стрільців

Амплітуда перепадів вашого настрою може коливатися від роздратування та гніву до байдужості та апатії: щоб не «посадити» собі нервову систему, намагайтеся зберігати хоча б мінімум спокою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 серпня для Козорогів

Події цього дня можуть відкрити вам неприємну правду про людину, яку ви досі вважали якщо не другом, то приятелем: змиріться з цим відкриттям — як кажуть, це справа життєва.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 серпня для Водоліїв

Якщо у вас існує давній конфлікт, що затягнувся, з кимось, сьогодні не найкращий час для його врегулювання: найімовірніше, він піде на новий виток, тому помиритеся ви нескоро.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 серпня для Риб

Ви чи не єдиний знак, якому сьогоднішній день принесе лише гарне: так, вам вдасться виконати величезний обсяг роботи, що потішить не тільки вас самих, а й ваше безпосереднє начальство.

Читайте також: