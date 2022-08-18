Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо уникати місць скупчення людей

День потужної енергетики, яка може виявитися як позитивною, так і негативною – залежно від того, як ми нею розпорядимося.

Важливо направити сили, які людина в собі відчує, на добрі справи та мирні цілі, у такому разі вони набудуть позитивного забарвлення, і навпаки. Також дуже важливо уникати місць масового скупчення людей — це може бути небезпечним: велика ймовірність підхопити інфекційне захворювання, лікування якого затягнеться надовго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 серпня для Овнів

Інстинкти можуть взяти гору над гарним вихованням і зразковою поведінкою: важливо взяти їх під контроль і не дозволити зіпсувати свій імідж в очах людей, що вас оточують.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 серпня для Тельців

Не вступайте у розмови з тими, хто – навіть потенційно – може змусити вас зірватися: за свою поведінку у такому разі вам згодом може стати соромно, не варто доводити до цього.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 серпня для Близнят

Від романтичної зустрічі, навіть якщо її було призначено заздалегідь, сьогодні краще відмовитися: буде прикро, якщо внаслідок дрібної сварки постраждають стосунки, які вибудовувалися довгий час.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 серпня для Раків

Уважно стежте не лише за своїми словами, а й за думками: будучи негативними, вони можуть змоделювати вашу поведінку і, як наслідок, ваші життєві обставини не на краще.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 серпня для Левів

Не встрявайте в чужий конфлікт, навіть якщо вам здасться, що ви можете відновити справедливість щодо марно скривдженого: негативні емоції, які ви випробуваєте, не варті вашої миротворчості.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 серпня для Дів

Пам'ятайте банальну істину про те, що безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці: якщо вам пропонуватимуть зробити що-небудь "безкоштовно, тобтозадарма", відмовтеся — навряд чи результат вас потішить.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 серпня для Терезів

Важко зберігати оптимістичний настрій, коли всі довкола агресивно налаштовані, а негатив буквально витає в повітрі, проте необхідно це зробити, якщо ви не хочете ні з ким сваритися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 серпня для Скорпіонів

Не давайте непроханих порад і тим більше не втручайтеся в життя інших людей – особливо їхні особисті стосунки: ваші добрі наміри натраплять на агресію з боку тих, кому хотіли допомогти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 серпня для Стрільців

Приступи дратівливості, які накриватимуть вас від самого ранку, не найкраще позначаться на стосунках з оточенням – особливо з начальством: не варто йому грубити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 серпня для Козорогів

Не варто слухати чужі розмови: ви можете неправильно зрозуміти сказані в них слова та "нагородити" цілу конструкцію з припущень та домислів, які не мають стосунку до реальності.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 серпня для Водоліїв

Невдоволення собою і своїми життєвими досягненнями, яке ви зазнаєте сьогодні, не більше ніж вплив енергетики місячної доби, тому не варто робити радикальних висновків, вважаючи себе невдахою.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 серпня для Риб

День несприятливий для фінансових та бізнес-операцій: їхній результат може виявитися прямо протилежним до того, на який ви розраховували, тому бажано не ризикувати.

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