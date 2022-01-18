Гороскоп на 19 січня для всіх знаків зодіаку: день злості, заздрощів та ненависті

Гороскоп на 19 січня для всіх знаків зодіаку: день злості, заздрощів та ненависті

День, коли з глибини душі на поверхню виходять найнеприємніші людські якості – злість, заздрощі, ненависть.

Також у цей час голову піднімають шкідливі звички: навіть якщо людина успішно їх позбулася, можуть знову "спокусити" задоволенням від куріння або алкогольних напоїв. Потрібно показати характер і дати своїм слабкостям відсіч.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 січня для Овнів

Випади недоброзичливих – а то й неадекватних – людей необхідно залишити поза увагою: довести щось такому "співрозмовнику" не вдасться, то навіщо даремно псувати собі нерви.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 січня для Тельців

День сприятливий для фінансових операцій, особливо тих, у яких важливо дотриматися балансу: ви легко зведете дебет із кредитом, навіть якщо йтиметься лише про сімейний бюджет.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 січня для Близнят

Велика ймовірність того, що хтось із колег попросить вас взяти на себе певну частину своєї роботи. Краще відмовитися від такої "привабливої" пропозиції — ні грошей, ні слави, ні подяки вона вам не принесе.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 січня для Раків

Вам як головним домосідам зодіаку доведеться вийти із зони комфорту і рухатися до мети з невластивими вам завзятістю та наполегливістю: така тактика дуже швидко дозволить досягти свого.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 січня для Левів

Брехати коханій людині – навіть на порятунок – небажано будь-якого дня, але сьогодні брехня буде особливо небезпечною: вона дуже скоро виявиться, завдавши стосункам непоправної шкоди.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 січня для Дів

Запас енергії, недолік якої сьогодні відчуватиметься як ніколи гостро, можна буде поповнити, зайнявшись улюбленою справою: необхідно обов'язково знайти для неї час.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 січня для Терезів

Професійна діяльність обіцяє бути успішною, але – з однією умовою: кожен крок на шляху до мети має бути ретельно зважений та продуманий – експромти та імпровізації не минуть.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 січня для Скорпіонів

Найкращим заняттям для вас сьогодні стане благодійність: добрі вчинки, які ви зробите сьогодні, не тільки створять гарний настрій, але й дуже швидко повернуться сторицею.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 січня для Стрільців

Не варто нічого робити без заздалегідь складеного — докладного — плану: без нього ви постійно збиватиметеся "з курсу" і — на шкоду основному заняттю — робити те, що цілком може почекати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 січня для Козорогів

У суперечці з близькою – чи коханою – людиною істина сьогодні не народиться, а от серйозний конфлікт – аж до тимчасового розставання – більш ніж імовірний, не варто ризикувати сімейним добробутом.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 січня для Водоліїв

Спілкування з оточенням сьогодні краще звести до мінімуму – люди, які на перший погляд здадуться доброзичливими, насправді не відчуватимуть добрих почуттів, а тому можуть серйозно образити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 січня для Риб

Небажано робити якийсь – навіть незначний – вибір: не вдасться адекватно оцінити всі фактори за і проти, а чуття, на яке ви так часто покладаєтеся, може підвести.

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