Гороскоп на 19 травня для всіх знаків зодіаку: день кардинальних змін

День сприятливий для кардинальних змін у будь-якій життєвій сфері – від професійної до особистої.

Протипоказані бурхливі емоції – особливо у взаєминах із іншими людьми: під їхнім впливом можна стати некерованим, що навряд чи сподобається оточенню, про жаль про скоєне, який обов'язково прийде, але виявлиться запізнілими, і говорити нічого – його не уникнути. Можна – і треба – втілювати в життя нові ідеї, які вдалося накопичити на той час: всі вони – навіть господарського та побутового характеру – будуть приречені на успіх.

Овен

Спілкуючись з людьми – як знайомими, так і не дуже – намагайтеся тримати дистанцію, інакше їхнє негативне біополе може не найкращим чином вплинути на самопочуття та настрій.

Телець

Не варто витрачати час, призначений для відпочинку, марно: розмови ні про що не принесуть вам жодної користі, а ось від медитації та релаксації відвернуть і змусять існувати в цейтноті.

Близнята

Незважаючи на те, що спокуса сказати неприємним вам людям все, що ви про них думаєте, буде сильною, йти в неї на поводі не слід – конфлікт, який ви отримаєте в результаті, виявиться, м'яко кажучи, непередбачуваним.

Рак

Оскільки навіть найсильнішій – такій як ви – людині теж час від часу потрібен перепочинок, присвятіть цей день відпочинку: необхідно відмовитися навіть від домашньої роботи, яку ви обожнюєте.

Лев

Перепади настрою, які можуть дошкуляти вам сьогодні, м'яко кажучи, не полегшать стосунків з оточенням – швидше навпаки – ускладнять їх: тим, хто не в змозі стримати емоції, краще ні з ким не спілкуватися.

Діва

Можна – і потрібно – з'ясовувати стосунки з коханою людиною, але – з однією умовою: не варто зводити розмову до банальної сварки – це призведе до затяжного конфлікту, який не так легко нівелювати.

Терези

Відповідаючи на важливі життєві запитання, насамперед радьтеся зі своєю інтуїцією: вона сьогодні особливо гостро реагуватиме на події та обставини, тому дасть найправильніші відповіді.

Скорпіон

Не варто ділитися з малознайомими людьми таємницями, які вам довірили по секрету: згодом, коли вони стануть надбанням широкого загалу, ви опинитеся в незручному становищі.

Стрілець

Представникам вашого знака необхідно якнайчастіше аналізувати свою поведінку, яка не завжди буває бездоганною – такий підхід допоможе скоригувати її та виправити помилки.

Козоріг

Подумайте про те, що хорошого ви можете зробити для оточення, – наприклад, відвідати дитячий будинок, пансіонат для людей похилого віку або притулок для тварин: можливо, опіка над їхніми мешканцями увійде у вас у звичку.

Водолій

Відчуваючи свою провину перед іншою людиною, зізнайтеся їй у своїй помилці, але в жодному разі не займайтеся самокритикою і, тим більше, самобичуванням – навіщо своїми руками знижувати свою самооцінку?

Риби

Головний ваш ворог сьогодні – сидячий спосіб життя: за найменшої нагоди потрібно вставати і робити хоча б невеликі вправи, а ще краще – виходити гуляти надвір або займатися спортом.

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