Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків зодіаку: день, створений для радості

День створений для радості в різних її втіленнях і варіаціях, єдине, чого не можна робити – це сумувати.

Енергія, яка управляє цим днем, робить нас розкутими й вільними – причому, як внутрішньо, так і зовні, тому ми стаємо товариськими та легкими на підйом. З одного боку, таке самовідчуття покращує якість життя, а з іншого – може зіграти з людиною злий жарт: сама того не помітивши, вона може сказати зайве – не призначене для слуху інших людей, – про що згодом пошкодує.

Овен

День ідеально підходить для початку нової справи – від професійного проєкту до домашніх клопотів, які потребують особливих зусиль: головне – не проґавити шанс, він випадає не так часто, як хотілося б.

Телець

Не варто чекати, коли кохана людина зробить назустріч вам рішучий крок – не лише можна, а й потрібно випередити її, зізнавшись у своїх почуттях – вона буде вам за це вдячна.

Близнята

Рідкісний день, коли можна не перейматися тим, який вигляд ви маєте в очах людей у вашому оточенні: будьте самими собою і не вдавайте тих, ким ви не є – занадто великий ризик викриття.

Рак

До вибору продуктів харчування для раціону цього дня потрібно підійти максимально відповідально – надто велика ймовірність харчового отруєння; від алкоголю і ліків краще й зовсім відмовитися.

Лев

Необхідно використати найменшу можливість взяти відгул і залишитися вдома – близькі, які останнім часом бачать вас до образливого рідко, всіляко вітатимуть таке – правильне! – рішення.

Діва

Якщо вам вдасться викроїти хоча б трохи часу для відпочинку, проведіть його на свіжому повітрі, ще краще – на природі: ви відчуєте, як до вас повертаються моральні й фізичні сили, а настрій – покращується.

Терези

Геніальних ідей, які спадають вам на думку, виявиться так багато, що їх необхідно буде зафіксувати, записавши в щоденнику, інакше ви ризикуєте втратити щонайменше половину з них.

Скорпіон

Якщо між вами та близькою людиною існують невирішені питання або теми, які здається вам та їй забороненими, сьогодні сприятливий час для того, щоб їх обговорити – вам вдасться досягти порозуміння.

Стрілець

Перепади настрою, які ви відчуватимете сьогодні, не найкращим чином позначаться на вашій поведінці – ви будете схильні до необдуманих слів і дій, від яких потрібно втриматися.

Козоріг

Незважаючи на те, що робочий тиждень рухається до завершення, сьогоднішній день сприятливий для початку нових проєктів – особливо професійного характеру: ті, хто проґавить щасливий шанс, незабаром про це пошкодує.

Водолій

Тим, хто давно подумував про те, щоб змінити місце роботи, є сенс зробити хоча б перший крок на цьому шляху – ретельно вивчити пропозиції на відповідних сайтах.

Риби

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але найуспішнішими виявляться укладання угод і підписання договорів, розрахованих на перспективу: вам вдасться отримати хороші дивіденди.

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