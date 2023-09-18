Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків зодіаку: день важливих життєвих змін

День важливих життєвих змін, розпочинати які треба, лише добре подумавши, імпровізації не вдадуться.

Якщо діяти наскоком, без підготовки й роздумів, найімовірніше, такі вчинки – хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися – приречені на невдачу. Може з'явитися бажанням помститися людині, яка зробила нам щось погане, але не варто йому піддаватися: задоволення такий вчинок однаково не принесе, навпаки – залишить жаль про зроблене.

Овен

Зірки радять хоча б частину дня провести з друзями – вони, мабуть, ображаються на вас за те, що ви давно не приділяли їм уваги, саме час виправити цю прикру помилку.

Телець

Не варто легковажно ставитися до грошей, дозволяючи собі великі і, що дуже важливо, абсолютно безглузді витрати: Всесвіт може розсердитися через таке марнотратство і зменшити вам утримання.

Близнята

Якими б справами ви не займалися – професійними чи побутовими – не хапайтеся за все одразу, оскільки це буде найкращим способом не виконати заплановане: дійте поступово – від простого до складного.

Рак

Не варто – навіть на якийсь час – у когось щось брати: таким чином ви можете перенести на себе чужу негативну енергетику, тому від сукні подруги – навіть дуже гарної – краще відмовитися.

Лев

Нинішній день, незважаючи на його будній статус, бажано присвятити "тюнінгу" власного образу – але не варто займатися цим самостійно: зверніться до фахівців – стиліста й візажиста.

Діва

Велика ймовірність харчових отруєнь, тому необхідно стежити за своїм раціоном – у ньому мають бути лише корисні та здорові продукти, які не завдадуть шкоди вашому здоров'ю.

Терези

Не варто нехтувати снами нинішньої ночі – вони можуть допомогти ухвалити важливе життєве рішення, над яким ви б'єтеся вже доволі тривалий час, а тут вам його піднесуть на блюдці з блакитною облямівкою.

Скорпіон

Про своє здоров'я необхідно дбати завжди, але сьогодні особливо важливо виключити з меню алкоголь і жирну та смажену їжу – вона може завдати вашому організму непоправної шкоди.

Стрілець

Важливо уважно поставитися до знаків, які сьогодні надсилатиме вам доля – вони можуть кардинально змінити ваше життя на краще, не варто втрачати таку сприятливу можливість.

Козоріг

Будь-яку інформацію, яка надходитиме до вас цього дня, необхідно ретельно перевіряти: велика небезпека дійти важливих – професійних чи життєвих – висновків на хибній підставі.

Водолій

Енергію, в якій сьогодні не буде нестачі, необхідно спрямувати на справді важливі справи, прикро – і нераціонально – розтратити її на дрібниці, що не мають жодного значення.

Риби

Зірки наполегливо рекомендують вам повернути "завислі" борги, інакше вони можуть перекрити фінансові потоки, що йдуть до вас: якщо не можете виплатити все, віддайте хоча б частину.

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