Гороскоп на 19 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми підвладні чужій думці

День, коли ми особливо сильно підвладні бездумному прийняттю чужої думки, що з великою ймовірністю завдасть нам шкоди.

Причому страждають навіюваністю навіть найвпевненіші в собі та своїй правоті люди. Оскільки такий – негативний – вплив зірок сильний, необхідно його мінімізувати: скоротити спілкування з людьми навколо – особливо тими з них, хто не викликає приємних емоцій, не бути відвертими з кимось на важливі для себе теми, а ще краще – взагалі залишитися вдома, що у вихідний день зробити зовсім не складно.

Овен

У відповідь на неадекватну поведінку оточення необхідно продемонструвати повну байдужість: не можна відповідати грубістю на грубість, а хамством – на хамство, збільшуючи зло у світі.

Телець

День сприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу, але все ж найуспішнішими виявляться ті, які не передбачають надто серйозних витрат – наприклад, придбання приємних дрібниць.

Близнята

Не варто брати на себе чужу роботу, навіть якщо йтиметься про виконання домашніх обов'язків ваших дітей: звісно, ви зробите все набагато швидше та якісніше, але їм це точно на користь не піде.

Рак

Запорука успіху цього дня – дотримання орієнтирів, які ви самі повинні собі намітити: не звертайте з прямої дороги, незважаючи на спокуси, які відволікатимуть вас від побутових і господарських справ.

Лев

У жодному разі не можна обманювати близьких вам людей: брехня рано чи пізно буде викрита і поставить вас у незручне становище, що не найкращим чином позначиться на ваших подальших взаєминах.

Діва

Поповнити енергію, що вичерпується під впливом копіткої роботи в будні, можна, використовуючи найпростіші – і найприємніші – способи: достатньо пограти з дітьми або домашніми тваринами.

Терези

Не варто довіряти гарним, але, на жаль, порожнім словам, які сьогодні надміру розсипатимуть близькі люди – краще звернути увагу на їхні вчинки, які виявляться красномовнішими – вони точно не обдурять.

Скорпіон

Не варто сперечатися з людьми, які притримуються іншої – відмінної від вашої — точки зору: довести їм свою правоту ви однаково не зможете, тож є сенс залишити їм право помилятися, якщо вони цього так хочуть.

Стрілець

Бажання встигнути скрізь і всюди, навіть якщо йтиметься лише про побутові клопоти, до добра не доведе: необхідно вибрати один – найважливіший – напрям і дотримуватися його протягом усього дня.

Козоріг

Сьогодні на представників вашого економного – якщо не сказати, скупого – знака може "напасти" небачене марнотратство, змушуючи вас скуповувати все, що ви побачите в магазині: не приборкавши його, ризикуєте залишитися без грошей.

Водолій

Не варто звертати увагу на домисли та плітки, які ви можете почути про себе цього дня: люди поговорять і забудуть, а ви можете серйозно підірвати здоров'я – насамперед нервову систему.

Риби

Бажано – якщо, звісно, таке можливо буднього дня – провести день на самоті: наодинці з собою ви встигнете зробити набагато більше, ніж у товаристві інших – навіть рідних тіблизьких – людей.

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