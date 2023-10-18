Гороскоп на 19 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли про важливе потрібно запитувати інтуїцію

День, коли будь-якій розумовій праці треба віддавати перевагу над фізичною, а духовним інтересам – над матеріальними.

Відповіді на важливі життєві запитання, якщо вони вимагатимуть вирішення, потрібно запитувати інтуїцію – вона сьогодні не підведе. Від активних дій у цей час краще відмовитися, однаково користі вони не принесуть, тому у вільний від роботи час краще почитати, подивитися телевізор або зайнятися своїм хобі.

Овен

Небажано будь-які маніпуляції з організмом, які здійснюватимуть сторонні люди – масаж, косметичні та перукарські процедури, це може негативно вплинути на вашу енергетику.

Телець

Нинішній день категорично не підходить для порожнього проведення часу – телефонних розмов та спілкування в месенджерах ні про що, будь-яке заняття має бути не тільки корисним, а й осмисленим.

Близнята

Один із найщасливіших для вас днів місячного циклу – він мине в тиші та спокої, що дозволить відпочити не лише тілом, прогулявшись на свіжому повітрі та прийнявши ванну, а й душею, переключившись на позитив.

Рак

Поліпшити настрій – а заразом і скинути негатив, що нагромадився – можна буде, відвідавши салон краси: зрізане в це волосся ніби відсіче минуле і дозволить зосередитися на майбутньому.

Лев

На роботі не варто гнатися за всіма «зайцями» — тобто, справами — одразу, так ви, найімовірніше, не доведете до ладу жодну з них, а ось вибравши пріоритетну, впораєтеся з усіма завданнями, що стоять перед вами.

Діва

Навіть незначна сварка з близькою людиною, що сталася цього дня, може перерости у тривалий конфлікт, який буде дуже складно загладити – постарайтеся її уникнути.

Терези

Вирішити важливе професійне питання допоможуть старі зв'язки: людина, з якою ви були знайомі в минулому, тепер крутиться у вищих сферах, завдяки чому зможе врегулювати будь-які розбіжності.

Скорпіон

Необхідно дослухатися до сигналів, які сьогодні може посилати вам підсвідомість: вони прийдуть у різних образах – від снів до цитат на сіті-лайтах та уривків розмов у натовпі, які будуть невипадковими.

Стрілець

Успіх цього дня стане вашим супутником у всіх сферах життя, але особливо яскраво він проявить себе у професійному сенсі: можна братися за будь-які – навіть дуже складні – завдання та проєкти.

Козоріг

Від відвідування салону краси, навіть якщо воно було заплановане заздалегідь, сьогодні краще відмовитися: разом із відстриженим волоссям можна втратити енергію, яка тримає вас «на плаву».

Водолій

Можна – і треба! – пропонувати начальству проєкт, який довгий час перебуває у вас у розробці: сьогодні воно не лише оцінить ваш задум, а й підтримає його – як морально, так і матеріально.

Риби

День, коли зірки рекомендують вам бути якомога ближчими до природи: через неможливість у будній день вирушити до лісу, до річки чи озера, проведіть хоча б максимум часу у найближчому парку.

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